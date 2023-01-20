Астанчанка "продавала" одну и ту же квартиру в Караганде

Полицейские установили причастность злоумышленницы к 11 аналогичным преступлениям. Выяснилось, что подозреваемая не только "продавала" квартиры, но и оказывала "помощь" в оформлении ипотеки.

Фото: Kazpravda.kz

В Октябрьский отдел полиции УП Караганды поступило заявление от 33-летней жительницы города о том, что она стала жертвой мошеннических действий некоей дамы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, заявительница планировала приобрести квартиру. Женщина познакомилась с представительницей фирмы, якобы занимающейся продажей недвижимости. Будучи уверенной в добропорядочности продавца, покупатель передала в качестве задатка 1 млн 40 тысяч тенге.

Через некоторое время женщина решила проверить квартиру, в которую собиралась в скором времени вселиться. И выяснилось, что в ней проживают граждане, не подозревавшие, что их жилплощадь выставлена на продажу. Сама "риэлтор" перестала выходить на связь.

Через несколько дней в полицию обратилась 26-летняя жительница города. Оказалось, что женщина не без помощи этого же "риэлтора" была втянута в процесс купли-продажи той же самой квартиры.

По данным фактам началось досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 29-летнюю жительницу Астаны. Она дала признательные показания.

Полицейские установили причастность злоумышленницы в общей сложности к 11 аналогичным преступлениям. Выяснилось, что подозреваемая не только "продавала" квартиры, но и оказывала "помощь" в оформлении ипотеки.

Сумма нанесенного ущерба составила 3,5 млн тенге.