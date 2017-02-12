Астанинские дети с диагнозом ДЦП ждут встречи с Бахтияром Артаевым

13 февраля олимпийский чемпион, боксер Бахтияр Артаев посетит медицинский реабилитационный центр "Жулдызай" в Астане, передает Kazpravda.kz.
Именитый боксер навестит подопечных центра – детей с диагнозом ДЦП. Однако больше всех своего кумира ждет 10-летний Амир Кусаинов.
В преддверии 2017 года мальчик написал письмо Деду Морозу, в котором рассказал о самом заветном желании – встрече с Артаевым.
Мечту мальчика осуществили в специальном новогоднем выпуске "Армандар орындалады" программы "Әйел бақыты" на телеканале "Қазақстан". Тогда олимпийский чемпион подарил Амиру боксерские перчатки и пообещал, что навестит его вновь в медицинском центре.
Бахтияр Артаев не заставил себя долго ждать. Уже 13 февраля он посетит центр "Жулдызай".
Напомним, в сентябре в гости к детям из центра "Жулдызай" приходил Илья Ильин.
Встреча с ним также была мечтой Амира Кусаинова. Перед визитом тяжелоатлет даже записал видео, в котором пообещал мальчику обязательно его навестить.