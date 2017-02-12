Астанинские дети с диагнозом ДЦП ждут встречи с Бахтияром Артаевым

Спорт
1212
13 февраля олимпийский чемпион, боксер Бахтияр Артаев посетит медицинский реабилитационный центр "Жулдызай" в Астане, передает Kazpravda.kz.

Именитый боксер навестит подопечных центра – детей с диагнозом ДЦП. Однако больше всех своего кумира ждет 10-летний Амир Кусаинов.

В преддверии 2017 года мальчик написал письмо Деду Морозу, в котором рассказал о самом заветном желании – встрече с Артаевым.

Мечту мальчика осуществили в специальном новогоднем выпуске "Армандар орындалады" программы "Әйел бақыты" на телеканале "Қазақстан". Тогда олимпийский чемпион подарил Амиру боксерские перчатки и пообещал, что навестит его вновь в медицинском центре.

58a0586296f661486903394.JPEG

Бахтияр Артаев не заставил себя долго ждать. Уже 13 февраля он посетит центр "Жулдызай".

Напомним, в сентябре в гости к детям из центра "Жулдызай" приходил Илья Ильин.

58a05b017110d1486904065.JPG

Встреча с ним также была мечтой Амира Кусаинова. Перед визитом тяжелоатлет даже записал видео, в котором пообещал мальчику обязательно его навестить. 


Популярное

Все
Не Барби. И это просто замечательно
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
Уникальную операцию на сердце провели в Усть-Каменогорске
Казахстан и ЕС обсуждают горизонтальное соглашение по воздушному сообщению
Александр Бублик вышел в финал турнира в Антверпене
Список грантов в докторантуру опубликовали в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Предъявите паспорт, гражданин!
Впереди – турниры в Испании
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
А ведь могли решить на месте
Как селу прокормить страну
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Пекин: действия Израиля в секторе Газа вышли за пределы самообороны
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Новое сильное землетрясение произошло в Афганистане
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Казахстан уступил Дании в отборочном матче Евро по футболу
Токаев о победе Алимханулы: Жанибек показал миру красоту и мощь казахского стиля бокса
Стоимость за экспресс-выдачу удостоверения личности в Казахстане собираются снизить
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Александр Бублик вышел в финал турнира в Антверпене
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
Флаг Казахстана поднят на Азиатских Параиграх
Минтуризма и спорта проводит "работу над ошибками" по итога…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]