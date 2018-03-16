Астанинские соглашения по Сирии не должны остаться на бумаге – Абдрахманов

Политика
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Анастасия Прилепская
Фото kazpravda.kz
Реализацию достигнутых в Астане соглашений по мирному урегулированию в Сирии необходимо контролировать, чтобы они не остались на бумаге, заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов на встрече министров иностранных дел государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться на бумаге. Они должны давать ощутимые результаты, если доверие к усилиям международного сообщества и сирийских сторон в переговорном процессе будет поддерживаться", – сказал министр.

Он отметил, что Казахстан призывает всех участников, поддерживающих скорейшее урегулирование, в том числе правительство Сирии и представителей вооруженной оппозиции, страны гаранты и другие страны, которые могут оказать какое-либо влияние, к полному соблюдению резолюции Совета безопасности ООН 2401 (призывающей к прекращению огня по всей территории Сирии – прим. автора).

"Мы надеемся, что руководители министерств иностранных дел государств – гарантов Астанинского процесса (России, Турции и Ирана – прим. авт.) – предпримут дополнительные конструктивные шаги для строгого выполнения соглашений о прекращении огня и установлении зон деэскалации в Сирии", – добавил глава МИД РК.

Он также подчеркнул, что на фоне растущей напряженности на местах Казахстан считает, что крайне необходимо, чтобы основные региональные и международные субъекты, в первую очередь Россия и США, начали конструктивный диалог по вопросу урегулирования сирийского конфликта, так как успешное сотрудничество этих двух влиятельных сил будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон и сирийского народа в целом.

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