Астанинский процесс по Сирии: делегации каких стран прибудут в Казахстан

22-23 ноября в Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате.

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В Министерстве иностранных дел РК рассказали о подготовке проведения очередной 19-й Международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса, сообщает Kazpravda.kz.

22-23 ноября в Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате.

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, Правительства Сирии и сирийской оппозиции.

В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Так, делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, делегацию Турции – генеральный директор МИД Унал Сельчук, делагацию Ирана – старший помощник Министра иностранных дел Хаджи Али Асгар, делегацию Правительства Сирии – заместитель министра иностранных дел Мухаммед Айман Сусан, делегацию сирийской оппозиции – Ахмад Тома.