Фото пресс-службы МИД РК
Политика
Астанинский процесс по Сирии: делегации каких стран прибудут в Нур-Султан

В Министерстве иностранных дел РК рассказали об участниках предстоящей встречи в рамках Астанинского процесса по Сирии, сообщает Kazpravda.kz.

По информации МИД, все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах, которые пройдут в Нур-Султане 15-16 июня. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством Главного сотрудника по политическим вопросам Офиса спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Роберта Данна, делегация Иордании, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Делегацию России возглавит Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне Генерального директора многостороннего департамента МИД Турции Сельджука Унала. Иранская делегация примет участие во главе со Старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

В повестку дня переговоров включены такие вопросы, как ситуация «на земле» в Сирии, в том числе гуманитарное и социально-экономическое положение, перспективы возобновления работы сирийского конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

15 июня представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов, 16 июня запланировано пленарное заседание с участием всех сторон.

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