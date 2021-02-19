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Астанинский процесс продолжается
Ануар Калмыков

Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в формате Астанинского процесса прошел в российском городе Сочи 16–17 февраля. В заявлении, обнародованном МИД РК вчера по этому поводу, казахстанская сторона приветствовала итоги данной международной встречи и подтвердила свою приверженность принципам Астанинского процесса.

«Прошедшие 16–17 февраля 2021 года в городе Сочи многосторонние и двусторонние консультации правительства и оппозиции Сирии при участии стран – гарантов Астанинского процесса – России, Ирана и Турции, а также специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии, подтверждают безотлагательность политического урегулирования сирийского кризиса в преддверии запланированных в 2021 году президентских выборов», – подчеркивается в заявлении МИД РК.

По приглашению принимающей международную встречу стороны участие в новом раунде переговоров от Казахстана принял посол по особым поручениям МИД РК Талгат Калиев.

В Сочи состоялись встречи казахстанского дипломата с главами делегаций, прибывших на пере­говоры. В ходе бесед специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев дали высокую оценку Астанинскому процессу и выразили надежду на то, что следующая встреча пройдет в Нур-Султане.

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