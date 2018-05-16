Девятый раунд переговоров по мирному урегулированию в Сирии, завершившийся вчера в Астане, окончился достижением новых и подтверждением уже существующих договоренностей. Делегации стран – гарантов прекращения огня – России, Турции и Ирана, а также групп вооруженной оппозиции, представители ООН и международных организаций в течение двух дней проводили двух- и трехсторонние встречи, экспертные консультации. Главным итоговым событием стало пленарное заседание, на котором было принято совместное заявление.

– Страны – гаранты соблюдения режима прекращения бое­вых действий в САР в первую очередь подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Отметили, что эти принципы подлежат всеобщему соб­людению и что необходимо избегать любых действий, которые могут их нарушить и подорвать достижения Астанинского процесса, – отмечается в документе, который озвучил на итоговой пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев.

Гаранты сирийского перемирия также отметили важность реализации Меморандума о соз­дании зон деэскалации в САР от 4 мая 2017 года и других договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского формата переговоров.

«Подчеркивая ключевую роль зон деэскалации в поддержании режима прекращения огня, снижении уровня насилия и в целом стабилизации ситуации в Сирии, представители стран-гарантов отметили, что создание данных зон является временной мерой и ни при каких обстоятельствах не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии, – говорится в заявлении. – Страны-гаранты отметили необходимость наращивания усилий по оказанию помощи всем сирийцам и восстановлению нормальной мирной жизни. С этой целью необходимо обеспечение быстрого, безо­пасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи, оказание медицинской помощи и гуманитарного содействия, создание условий для безопасного добровольного перемещения беженцев, внутренне перемещенных лиц и населения в их места проживания».

Отмечая безусловную ценность прекращения боевых действий и возвращения населения Сирии к мирной жизни, участники переговорного процесса обратили внимание на то, что мир не означает прекращения борьбы с терроризмом. Поэтому, как заверяют авторы совместного заявления, действия против террористических групп будут продолжены до окончательной ликвидации ИГИЛ (ДАИШ), организации Джебхат-ан-Нусра и других связанных с ними и с Аль-каедой групп и организаций.

«Страны-гаранты приветствуют проведение второго заседания рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести при участии экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста, – отмечается в заявлении. – Приняли к сведению отчет рабочей группы о проделанной работе и подтвердили необходимость продолжения совместных усилий с целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами. Договорились провести следующее заседание рабочей группы в Анкаре в июне 2018 года».

Учитывая продолжительное сохранение режима прекращения боевых действий в Сирии, на передний план в повестке переговоров теперь выходят вопросы политического урегулирования и государственного строительства в САР. И в этом контексте страны-гаранты, руководствуясь положениями резолюции Совета Безопасности ООН-2254, подтвердили решимость продолжать совместные усилия для продвижения процесса политического урегулирования путем содействия выполнению рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Сам переговорный процесс хотя и сохраняет свое изначальное название – Астанинский, тем не менее, временно перемещается на территорию России. Как сообщается в итоговом совместном заявлении, страны-гаранты, выражая искреннюю признательность Президенту РК Нурсултану Назарбаеву и казахстанским властям за проведение в Астане IX международной встречи высокого уровня по Сирии, решили провести следующую такую встречу в Сочи в июле 2018 года.

– Со странами-гарантами мы согласовали место проведения следующей встречи и договорились провести ее именно в Сочи, – подчеркнул специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на итоговой пресс-конференции. – С учетом новых реалий мы хотим придать Астанинскому процессу импульс дальнейшей работы, сместив немного акцент в большей степени на политическую и гуманитарную составляющие. Именно сочинская площадка, где уже был проведен Конгресс сирийского национального диалога, более всего отвечает потребностям сегодняшнего дня.

В свою очередь Ержан Ашикбаев подтвердил: Астанинский процесс, вполне возможно, вернется в казахстанскую столицу.

– В итоговом заявлении обозначены следующие встречи, которые пройдут в других локациях, но в дальнейшем мы не исключаем возможности проведения новых раундов на Астанинской площадке, – сказал он.

Как отметили участники девятого раунда, роль Астанинского процесса невозможно переоценить. Достигнутые в казахстанской столице договоренности коренным образом изменили ситуацию в Сирии и позволили развернуть конфликт от вооруженного противостояния к диалогу с участием международных экспертов.

При этом, как было отмечено, не имеет значения, где географически будут проходить следующие встречи представителей стран – гарантов мирного процесса, правительства Сирии и оппозиционных групп, все они будут частью Астанинского процесса