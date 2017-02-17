Астанинский процесс – важный инструмент мирного урегулирования Статьи 640 Юлия Магер

фото Радмир Фахрутдинов

Состав участников встречи уже сложившийся – делегации стран – гарантов переговоров России, Турции и Ирана, представители правительства Сирии и оппозиционных группировок (на этот раз их было 9). В качестве наблюдателей к процессу присоединились делегации Организации Объединенных Наций и Иордании.



Переговоры анонсировались как двухдневные – 15 и 16 февраля, но делегации стали прибывать в Астану даже раньше. Все эти дни в казахстанской столице проводились двух- и многосторонние консультации, детально обсуждались различные аспекты урегулирования ситуации в Сирии. За общий стол переговоров все участники Астанинского процесса сели только вечером второго дня.



Открывая пленарное заседание, заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов подчеркнул, что для Астаны большая честь вновь проводить на своей территории переговоры высокого уровня по Сирии. Он напомнил, что предыдущие встречи дали мощный импульс в решении вопросов урегулирования сирийского кризиса.



Вице-министр подчеркнул, что Казахстан выражает искреннюю надежду, что проходящие на территории нашей столицы переговоры будут продуктивными, внесут свой вклад в стабилизацию ситуации в Сирии. Президент Нурсултан ­Назарбаев признан на международном уровне за его миротворческие инициативы, глобальное сообщество ценит его вклад в решение конф­ликтов и сокращение напряжения между странами по всему миру. Согласие предоставить Астану как площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Сирии – очередное подтверждение приверженности страны и ее Лидера делу мира.



– Казахстан как непостоянный член Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы приложит все усилия для того, чтобы решать вопросы, касающиеся региональной и меж­дународной безопасности. В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулирование вопросов по Сирии. Надеюсь, Астанинская площадка станет мощной структурой по обеспечению мира в этой стране, – добавил Акылбек Камалдинов.



И пленарное заседание, и консультации шли в закрытом для прессы режиме. Разве что в отдельном порядке представители и делегации стран-гарантов, и казахстанского внешнеполитического ведомства сообщали, что основным вопросом на повестке дня было соб­людение режима прек­ращения огня и присое­динения к нему новых населенных пунктов.



Итогами переговоров участники Астаны-2 поделились по завершении работы.



С сирийской стороны и правительственная делегация, и представители оппозиции подчеркивали, что в Астану их привела важная цель – закрепить режим прекращения боевых действий на территории Сирии.



Определенный прогресс в этом направлении достигнут, но, судя по повестке, ожидали от встречи немного большего. В рамках нового раунда Астанинского процесса предполагалось рассмотреть три документа, однако обсужден и в основном согласован был только один, подводящий итог формированию так называемой совместной группы, которая будет заниматься всем спектром вопросов, касающихся соблюдения режима прекращения боевых действий.



– Еще два документа являются дополняющими. Один касается процедуры выявления нарушений и, соответственно, предотвращения этих нарушений в будущем и определяет санкции в отношении тех, кто нарушил условия прекращения боевых действий. Другой – это документ о так называемых «примиренных районах», тех районах, которые находятся под конт­ролем вооруженных группировок умеренной сирийской оппозиции, подписавших соглашение от 29 декабря прошлого года, – пояснил специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.



По его словам, для согласования этих документов установлен максимальный срок в месяц, однако есть желание и стремление всех сторон провести этот процесс как можно скорее. «Все заинтересованы в том, чтобы эти документы заработали в полную силу и эффективно как можно быстрее», – подчеркнул Александр Лаврентьев. А по словам главы делегации правительства Сирии, постоянного представителя САР при ООН Башара Аль-Джафари, местом для их обсуждения вновь может стать Астана.



Нынешние межсирийские переговоры в казахстанской столице по факту уже третьи (первый раунд на высоком уровне был в январе и вторая, техническая, встреча – в начале февраля). Проходят они в преддверии большой встречи по сирийскому урегулированию в Женеве, запланированной на 23 февраля. Такое время для нового раунда в рамках Астанинского процесса выбрано не случайно – поскольку он позиционируется как дополнительная, поддерживающая Женевскую площадка, вполне логично провести ее накануне и ехать в Швейцарию уже имея в активе определенные результаты и договоренности.



– Астанинская площадка уникальна сама по себе и доказала сейчас свою жизнеспособность. Именно в рамках Астанинского процесса решаются вопросы чрезвычайной важности – соблюдения режима прекращения боевых действий. Я считаю, что это является одним из приоритетов. Это то, что может помочь налаживанию действительно конструктивного взаимодействия и на политическом треке сирийского урегулирования, – заявил по итогам переговоров Александр Лаврентьев.



Об этом же говорил Башар Аль-Джафари, подчеркнувший, что вторая встреча в Астане проложила дорогу для проведения Женевской конференции, которая должна принять во внимание все результаты и резолюции и Астаны-1, и Астаны-2.



– Результаты переговоров в Ас­тане должны учитываться при работе в Женеве, потому что мы не можем каждую встречу начинать с нуля и забывать о тех шагах, что уже сделаны, и о тех результатах, которые уже достигнуты, – отметил он.



То, что Астанинский формат расценивается как очень важная составляющая усилий по межсирийскому урегулированию и на него возлагаются надежды на достижение хороших результатов, которые помогут запустить политический процесс на Женевской площадке, отмечали и представители ООН, присутствовавшие на переговорах в качестве наблюдателей.

