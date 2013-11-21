Астанинцев стало больше

В районе «Алматы» проживает 366 775 человек, в «Есиле» – 111 055, в «Сарыарке» – 326 644. По сравнению с началом 2013 года общая численность населения города увеличилась на 26 276 человек, при этом естественный прирост населения составил 13 724 человека, миграционный – 12 552.

По данным департамента статистики Астаны, с января по сентябрь нынешнего года столицу посетили 33 435 человек, покинули главный город страны 20 883 человека. Положительное сальдо миграции получено в основном за счет внутренней миграции. Большинство гостей казахстанской столицы – граждане Узбекистана, Кыргызстана, Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Украины и Туркменистана. Положительное сальдо миграции сложилось также с Китаем, Монголией, Турцией, Грузией и США.

В течение отчетного периода в Астане зарегистрировано 16 315 родившихся, что на 12,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В это же время в городе умер 2 591 человек, это на 2,3% меньше, чем в январе – сентябре 2012-го. Среди основных причин смерти населения – болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи.

Юлия ПОЛОНСКАЯ, Астана