Астану посетит популярный турецкий актер и модель Бурак Озчивит

Культура
Астану в рамках презентации фильма "Любовь похожа на тебя" посетит популярный турецкий актер, в прошлом – успешная модель Бурак Озчивит. Телесериал "Сулейман великолепный", где он сыграл Малкочоглу Бали Бея, сделал Озчивита популярным среди многочисленной казахстанской аудитории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТРК "Казахстан".

23 мая после гала-вечера в кинотеатре "Арман 3D Азия Парк Астана" Бурак Озчивит посетит съемочную площадку телеканала "Казахстан" и станет гостем популярного ночного ток-шоу "Түңгі студияда Нұрлан Қоянбаев". В эфир выпуск с его участием выйдет 26 мая в 23.30.

Озчивит в 2005 году победил в турецком национальном конкурсе красоты Best Model Of Turkey, а далее  последовало почетное второе место среди мужчин на конкурсе моделей Best Model Of The World. В свое время он рекламировал различные популярные бренды Европы. В 2014 году открыл собственный ресторан Balibey Döner в Стамбуле.

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