Асылжан Мамытбеков назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК

Кадровые назначения
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Асылжана Мамытбекова ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz.
"Распоряжением Главы государства Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", – сообщает пресс-служба Президента РК.
Асылжан Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года в Шымкенте.
Первое высшее образование получил в 1992 году в Казахском государственном университете имени аль-Фараби, по специальности "правоведение". После этого в 1996 году выучился на экономиста в Государственной академии управления.
– c 1992 по 1998 год – младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан;
– с 1998 по 2000 год – заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами;
– в 1999 году – заместитель начальника Костанайского областного финансового управления;
– с 2000 по 2003 год – начальник Костанайского областного управления казначейства;
– с 2003 по 2004 год – заместитель акима Костанайской области;
– с 2004 по 2006 год – заместитель акима города Астаны;
– с 2006 по 2007 год – заместитель акима Южно-Казахстанской области;
– с 2007 по 2008 год – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
– с 2008 по 2011 год – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро";
– с 2011 по 2016 год – министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
– с 2016 по 2018 год – независимый директор АО "Банк Астаны";
– с января 2018 года – председатель Мясного союза Казахстана.
Асылжан Мамытбеков женат, воспитывает четырех детей.
"Распоряжением Главы государства Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", – сообщает пресс-служба Президента РК.
Асылжан Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года в Шымкенте.
Первое высшее образование получил в 1992 году в Казахском государственном университете имени аль-Фараби, по специальности "правоведение". После этого в 1996 году выучился на экономиста в Государственной академии управления.
– c 1992 по 1998 год – младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан;
– с 1998 по 2000 год – заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами;
– в 1999 году – заместитель начальника Костанайского областного финансового управления;
– с 2000 по 2003 год – начальник Костанайского областного управления казначейства;
– с 2003 по 2004 год – заместитель акима Костанайской области;
– с 2004 по 2006 год – заместитель акима города Астаны;
– с 2006 по 2007 год – заместитель акима Южно-Казахстанской области;
– с 2007 по 2008 год – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
– с 2008 по 2011 год – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро";
– с 2011 по 2016 год – министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
– с 2016 по 2018 год – независимый директор АО "Банк Астаны";
– с января 2018 года – председатель Мясного союза Казахстана.
Асылжан Мамытбеков женат, воспитывает четырех детей.