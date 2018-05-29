Кадровые назначения

Асылжан Мамытбеков назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Асылжана Мамытбекова ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz.    

"Распоряжением Главы государства Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", – сообщает пресс-служба Президента РК.

Асылжан Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года в Шымкенте.

Первое высшее образование получил в 1992 году в Казахском государственном университете имени аль-Фараби, по специальности "правоведение". После этого в 1996 году выучился на экономиста в Государственной академии управления.

– c 1992 по 1998 год – младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан;
– с 1998 по 2000 год – заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами;
– в 1999 году – заместитель начальника Костанайского областного финансового управления;
– с 2000 по 2003 год – начальник Костанайского областного управления казначейства;
– с 2003 по 2004 год – заместитель акима Костанайской области;
– с 2004 по 2006 год – заместитель акима города Астаны;
– с 2006 по 2007 год – заместитель акима Южно-Казахстанской области;
– с 2007 по 2008 год – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
– с 2008 по 2011 год – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро";
– с 2011 по 2016 год – министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
– с 2016 по 2018 год – независимый директор АО "Банк Астаны";
– с января 2018 года – председатель Мясного союза Казахстана.

Асылжан Мамытбеков женат, воспитывает четырех детей. 

Популярное

Все
Об откатах, коррупционном фаворитизме и трайбализме
Золотой запас. С чего начиналась экономическая независимость?
Фонтанами горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, встретили День города в Темиртау
Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили в Северо-Казахстанской области
В Павлодаре не хватает тепловых мощностей, и специалисты предлагают вообще запретить выдачу техусловий на подключение новых объектов к источникам тепла
Президент наградил ряд казахстанцев
Раскрыты тайны трагедии
Указ Президента Республики Казахстан
Декларация и ее роль в становлении и развитии независимого государства
Творить Добро, нести Любовь
Макам – души отдохновение
Наши луки не для скуки!
Когда улетают лебеди
«Акжайык» и «Ордабасы» в финале
В солнечном городе с джазовым именем
Умницы и красавицы
Расширяя горизонты
Щедрые, благородные и бесстрашные
Закон Республики Казахстан
Ставок больше нет
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и Туркменистан
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Мейрама Кажыкена зарегистрировали кандидатом на пост президента Казахстана
Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы рассмотрели в Правительстве
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Кадровые назначения
Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Кадровые назначения
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Кадровые назначения
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Кадровые назначения
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]