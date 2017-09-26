​Атака на судью

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– Инцидент, который произошел во время матчевой встречи боксерских команд Астаны и Жамбылской облас­ти, не останется без последствий, – заявил координатор Казахстанской федерации бокса по проведению соревнований в респуб­лике Болат Абдрахманов, который пообещал тщательно расследовать происшествие.

Напомним, что 22 сентября в Астане в ¼ финала турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса после боя Рахата Маржикпаева, представлявшего Астану, и Амана Казангапова победа была присуждена жамбылскому файтеру. Это решение, очевидно, не устроило тренера столичного спорт­смена Ерика Маржикпаева, который за пределами ринга направился к рефери и нанес ему несколько ударов. Судья Амангельды Акшолаков (кстати, его судейский стаж насчитывает 28 лет, он является обладателем высшей категории AIBA «3 звезды», к тому же в прошлом успешный боксер, призер чемпионата Европы и чемпион Советского Союза 1984 года), хоть и не ожидал агрессии, но успел ответить. В это же время подбежал и нанес удары (пробил «двойку») и сам молодой спортсмен. После этого дерущихся разняли.

– Этот конфликт возник из-за того, что тренер не увидел второй нокдаун своего подопечного и решил, что спортсмена намеренно «засудили». Уже потом тренер подошел ко мне и извинился. По-человечески я могу его понять, но подобные поступки не должны оставаться безнаказанными, – отметил Акшолаков.

Теперь и тренер, и спортсмен будут дисквалифицированы. На какой именно срок их отстранят от соревнований, решат тренерский совет и бюро исполнительного комитета. 

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