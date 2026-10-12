Атаки хуситов на Саудовскую Аравию: МИД Казахстана сделал заявление

Политика,В мире
Дана Аменова
корреспондент

Во внешнеполитическом ведомстве осудили удар по аэропорту Эр-Рияда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает атаки ополченцев-хуситов на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, повлекшие человеческие жертвы, сообщает Kazpravda.kz 

В министерстве подчеркнули, что подобные нападения нарушают нормы международного права и недопустимы с гуманитарной точки зрения.

- Данные действия подрывают усилия по стабилизации ситуации в Йемене и препятствуют политическому урегулированию конфликта, - говорится в заявлении.

В МИД-е призвали к незамедлительному прекращению атак и разрешению кризиса исключительно политико-дипломатическими средствами.

- Казахстан выражает солидарность Королевству Саудовская Аравия и подтверждает его право на защиту суверенитета и безопасности в соответствии с Уставом ООН, - добавили в ведомстве.

#МИД #заявление #Саудовская Аравия #атаки #хуситы

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