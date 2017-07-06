Атамбаев поздравил Назарбаева с днем рождения

Фото с сайта kabar.kg
Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kabar.kg.

"Успехи братского Казахстана, будь то социально-экономические достижения, реализация проектов мирового уровня и укрепление авторитета страны на международной арене, все они являются наглядным результатом проводимой Вами дальновидной политики. Ваш богатый профессиональный и жизненный путь является прочной основой Вашей успешной многогранной и плодотворной государственной деятельности, пользующейся неизменной поддержкой народа Казахстана", – отметил в своем послании лидер Кыргызстана.

Президент КР убежден, что кыргызско-казахстанские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, основанные на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться во благо народов двух братских стран.

Атамбаев пожелал Назарбаеву доброго здоровья, успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.

