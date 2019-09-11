"Атамекен" готовит обращение в ЕЭК по доступу казахстанских товаров на рынок РФ

Российская сторона регулярно вводит ограничения в отношении сельхозпродукции. По состоянию на август текущего года из 16 введенных с начала года ограничений в отношении Казахстана со стороны Россельхознадзора действовало 14. Другими словами, более чем за полгода было снято всего лишь два ограничения на ввоз казахстанской сельхозпродукции в РФ. И такие ограничения действуют в целом на поставки, вне зависимости от предприятия. Об этом заявил заместитель Председателя Нацпалаты Евгений Больгерт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Аtameken.kz
Отдельно Россельхознадзор имеет право вводить ограничения/запреты и усиленный лабораторный контроль в отношении отдельных предприятий. На этом основании введены ограничения и на продукцию казахстанского предприятия.
Однако уполномоченные органы России нередко злоупотребляют предоставленным правом, считают в НПП. К примеру, в августе текущего года в ходе заседания Совета ЕЭК белорусские представители уже поднимали вопрос о завышенных требованиях со стороны России в отношении молочной продукции (с 8 мая т.г. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз продукции 37 белорусских молокоперерабатывающих предприятий).
На фоне действий Россельхознадзора информация о негласном ограничении казахстанской продукции в российских торговых сетях ставит под вопрос базовые основы экономической интеграции – свободное обращение товаров на территории ЕАЭС.
Палата уже готовит официальное обращение в ЕЭК о срочном проведении консультаций по снятию указанного барьера по доступу на российский рынок.
Напомним, казахстанское предприятие КТ "Зенченко и К" из Северо-Казахстанской области решило уйти с рынка России из-за недобросовестной конкуренции, передает Kaztag.kz.
"Мы уходим с российского рынка. Около месяца назад направили уведомление своим российским покупателям, что с 10 сентября прекращаем поставки на Курган и Омск. Продавать не дают, объемы падают. А мы своими машинами туда возим, поэтому нет смысла работать в России", — рассказал юрист компании Константин Ясманов.
Он напомнил также, что несколько дней назад Россельхознадзор распространил сообщение о том, что с 5 сентября вводит временные ограничения на поставку продукции КТ "Зенченко и К" и вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении компании.
Российская сторона утверждает, что в казахстанском молоке якобы выявили кишечную палочку. Однако в КТ "Зенченко и К" считают, что это не что иное, как недобросовестная конкуренция со стороны россиян.
Отдельно Россельхознадзор имеет право вводить ограничения/запреты и усиленный лабораторный контроль в отношении отдельных предприятий. На этом основании введены ограничения и на продукцию казахстанского предприятия.
Однако уполномоченные органы России нередко злоупотребляют предоставленным правом, считают в НПП. К примеру, в августе текущего года в ходе заседания Совета ЕЭК белорусские представители уже поднимали вопрос о завышенных требованиях со стороны России в отношении молочной продукции (с 8 мая т.г. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз продукции 37 белорусских молокоперерабатывающих предприятий).
На фоне действий Россельхознадзора информация о негласном ограничении казахстанской продукции в российских торговых сетях ставит под вопрос базовые основы экономической интеграции – свободное обращение товаров на территории ЕАЭС.
Палата уже готовит официальное обращение в ЕЭК о срочном проведении консультаций по снятию указанного барьера по доступу на российский рынок.
Напомним, казахстанское предприятие КТ "Зенченко и К" из Северо-Казахстанской области решило уйти с рынка России из-за недобросовестной конкуренции, передает Kaztag.kz.
"Мы уходим с российского рынка. Около месяца назад направили уведомление своим российским покупателям, что с 10 сентября прекращаем поставки на Курган и Омск. Продавать не дают, объемы падают. А мы своими машинами туда возим, поэтому нет смысла работать в России", — рассказал юрист компании Константин Ясманов.
Он напомнил также, что несколько дней назад Россельхознадзор распространил сообщение о том, что с 5 сентября вводит временные ограничения на поставку продукции КТ "Зенченко и К" и вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении компании.
Российская сторона утверждает, что в казахстанском молоке якобы выявили кишечную палочку. Однако в КТ "Зенченко и К" считают, что это не что иное, как недобросовестная конкуренция со стороны россиян.