«Атамекен» начинает кампанию 797 Лилия СЫЗДЫКОВА

В рамках кампании планируется вместе с предпринимателями провести ряд акций. Так, отечественные производители будут маркировать свою продукцию соответствующими эмблемами с логотипом НПП «Атамекен» и слоганом «Важен голос каждого». Как рассчитывают организаторы акции, граждане, покупая продукты отечественных брендов, обязательно обратят внимание на этот призыв.

Объявляя о старте кампании, в НПП «Атамекен» подчеркивают, что палата не представляет никакую политическую силу, не агитирует голосовать за того или иного кандидата, а призывает жителей страны прийти 26 апреля на избирательные участки и проголосовать. От проведения выборов этого года, отмечают организаторы акции, зависит будущее 17-миллионной страны, политическая стабильность, экономическое развитие, мир и спокойствие во всех городах и аулах.

«Поэтому крайне важно, чтобы наши граждане, сознавая ответственность перед будущим, проявив гражданскую позицию, выполнили свой конституционный долг», – говорится в сообщении НПП.