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Национальная палата предпринимателей «Атамекен» защищает интересы представителей бизнеса. Мы постоянно делаем рейтинг делового климата страны и не отрицаем, что в каждом регионе есть свои проблемы, которые требуют решения. Но, по сравнению с тем, что было пять-шесть лет тому назад, ситуация кардинально изменилась, и, нужно отметить, что в лучшую сторону. Раньше, когда представители госструктур приходили с проверкой к предпринимателям, находили немало правонарушений во многих случаях в связи с тем, что были недоработки в законодательных актах. Наши законы не предусматривали интересы предпринимателей. Теперь бизнесмены могут сесть за стол переговоров с представителями власти и представить свое видение в улучшении бизнес-климата страны. Наступило время, когда необходимо провести ревизию контрольно-надзорных функций государственных органов. И НПП «Атамекен» также разработала здесь ряд предложений.Региональная карта развития предпринимательства – это электронный портал, представляющий собой бизнес-навигатор, где сосредоточена актуальная информация для предпринимателей, потенциальных предпринимателей, инвесторов и иных пользователей, имеющих заинтересованность в предпринимательской деятельности. Бизнес-навигатор включает в себя информацию о мерах государственной поддержки и развития предпринимательства; аналитический обзор по всем регионам страны (экономическая специализация и основные показатели социально-экономического развития). Также на портале размещен Единый реестр предпринимателей страны с актуальными контактами и иной необходимой информацией о бизнес-субъектах.Но региональная карта может стать реальной основой для принятия индустриальных и инвестиционных решений. В настоящее время в карте сформировано 105 перспективных инвестиционных проектов, на очереди в данный ресурс стоят 385 заявок. Представители более 103 стран уже посещают портал, более одного миллиона посещений в сутки.На сегодняшний день на портале есть отличная опция под названием «Проекты», в этом разделе есть проекты, которые нуждаются в инвесторах уже с проработанной финансовой моделью, с нормой возвратности инвестиций.Также на портале можно получить всю информацию о регионе, о климатических условиях, есть ли там минеральная база, сколько людей проживает, какой гендерный состав, какое количество осадков выпадает в течение года и т.д.В рамках ГПИИ у нас есть приоритетные секторы – это черная, цветная металлургия, автомобильное, электронное и нефтяное машиностроение, агрохимия, производство продуктов питания и так далее. Проекты, которые попадают в Карту индустриально-инновационного развития, должны отвечать экономической специализации региона. К примеру, если проект развивается в Мангистауской области, он должен отвечать экономической специализации данного региона. В целом, проект должен соответствовать концепции, где мы являемся конкурентоспособными, для того, чтобы оправдать вложенные средства государства.В наше время открыть бизнес в Казахстане проще простого. К большому сожалению, 80% бизнеса в первый же год сразу закрываются. Проблема закрытий ИП в том, что люди некомпетентны. Открывая свое дело, они не просчитывают все до конца и не учитывают рынок сбыта.Малому и среднему бизнесу Казахстана предоставят кредиты до 15 млн тенге под 6% годовых сроком до 5 лет без отраслевых ограничений. Программу микрокредитования малого предпринимательства запустили Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и группа компаний «АЛМЭКС». Анализ ситуации на рынке микрокредитов показал, что, с одной стороны, имеет место низкий охват сельской местности, с другой - для большинства начинающих предпринимателей микрокредиты являются недоступными в связи с высокими процентными ставками. В связи с этим с начала текущего года НПП «Атамекен» за счет привлечения частных инвестиций и средств местных бюджетов приступило к микрокредитованию в пяти пилотных областях: Алматинской, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской и Мангистауской. Ключевым преимуществом реализуемых НПП «Атамекен» подходов микрокредитования стала гибкость по залогам. К примеру, жители сельской местности идут в банк, у них требуют залоговое имущество, но, как правило, 90% недвижимости в сельских местностях неликвидное. Данная программа никаких требований, чтобы стоимость залога покрывала кредит, не ставит.На сегодня государственная программа кредитования на стадии отдачи финансовых инструментов и рассчитывает на 90% возврата денег в госказну. Если привести в пример проекты, которые работают в Шымкенте и Кызылорде, там возврат денег превысил 90%. У нас хорошие примеры возврата в связи тем, что мы в это дело привлекаем механизм поручительства, а также действует региональный совет. С каждым предпринимателем работаем индивидуально, разрабатываем бизнес-идеи и продвигаем его деятельность. В этом – и залог возвратности,потому что мы отслеживаем, куда ушли деньги. Они понимают свою ответственность. Но, к большому сожалению, были примеры невозврата денежных средств в связи с тем, что они ушли не по назначению – на свадьбу сына или на другие бытовые нужды. Проблемы с госфинансированием возникают из-за отсутствия контроля, механизмы не были проработаны, необходимо сопровождать бизнес-проекты, чтобы они шли в нужное русло.На совещании в Восточно-Казахстанской области местная палата предпринимателей огласила цифру – 58 миллиардов тенге. Это сумма взысканий за нанесенный ущерб государству по факту лжепредпринимательства. По их данным, каждое третье товарищество проходит по этой статье. Мы выступаем с инициативой заменить данную статью Уголовного кодекса на мошенничество по примеру Российской Федерации.Мировой опыт показывает: инвестиция и экспорт - это две разные отрасли. Нужно отметить, что пришло время создавать отдельное агентство по развитию экспортной политики. Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVESTвыполняет три функции: инвестиции, экспорт и свободные экономические зоны. Но мы считаем, что экспортную политику нужно вести, как в Российской Федерации.Напомним, недавно в Астане прошел международный форум, куда приехали представители Российского экспортного центра, у них на руках было 115 проектов на сумму более 8 миллиардов долларов. Это пример того, какую активную экспортную политику нужно вести. Тогда назревает вопрос: кто занимается нашими экспортерами? У нас есть примерно 400 экспортеров, которые наладили свое производство. Кто развивает их экспортный потенциал, кто выводит их на внешний рынок? Наверное, неправильно, если их будет вести Венесуэла или Коста-Рика? Мы рассчитываем на ближайшие рынки, как Российская Федерация, Китай, Иран. Но туда тоже нелегко попасть, нас там никто не ждет. Там свои правила в виде квот, сертификатов. Кто-то должен заниматься этими вопросами, сопровождать и вести переговоры от имени наших производителей. В Казахстане существуют все общепризнанные меры государственной поддержки экспорта, которые «размыты» между различными государственными учреждениями. Это приводит к несогласованности мер, дублированию функций между организациями по поддержке экспорта. От всего этого недопонимания между органами страдает наш предприниматель. Поэтому, учитывая, что поддержка экспортеров является разносторонним механизмом и требует использования различных инструментов, необходимо взаимоувязать все меры в единый органичный и последовательный процесс. Для этого необходимо выработать новую стратегию продвижения экспорта с консолидацией на экспортоориентированность МСП всех мер поддержки экспорта с операторством в едином окне с учетом сформировавшейся региональной инфраструктуры, вплоть до районных центров и наличием оцифрованной базы средних и крупных предприятий, налаженными связями с системой торгово-промышленных палат зарубежных стран.