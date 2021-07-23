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Атамкулов отчитался перед Токаевым о работе МИИР за полугодие
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

Главе государства было доложено о реализации государственных программ, а также об основных направлениях деятельности министерства индустрии и инфраструктурного развития за первое полугодие 2021 года.

Президенту была представлена подробная информация по развитию обрабатывающей промышленности. По словам Бейбута Атамкулова, с начала года наблюдается рост на 5,6%, в том числе фармацевтики на 31%, машиностроения – 22%, химии – 2,8% и металлургии на 0,8%. Кроме того, до конца текущего года дополнительно будут введены более 126 проектов, инвестиции в которые составят 1,1 трлн тенге.

Главу государства проинформировали, что в рамках программы «Нұрлы жол» с начала года было открыто движение на автомобильных дорогах протяженностью 2,2 тысячи километров. Растут перевозки транзитных грузов, в том числе по направлению Китай - Европа - Китай – на 59%. По программе «Нұрлы жер» на сегодня введено 6,6 млн кв. метров жилья. До конца года планируется довести этот показатель до 17 млн кв. метров.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев дал поручения по основным направлениям работы ведомства. В числе важных задач Глава государства назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья.

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