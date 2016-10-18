Атамкулов сообщил Президенту о завершении создания нового оборонного министерства
Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов доложил Президенту о работе по созданию нового ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Атамкулов проинформировал Президента Казахстана о заключительной стадии комплекса организационных мероприятий, проводимых в министерстве. Министр оборонной и аэрокосмической промышленности также доложил Главе государства о перспективах развития аэрокосмической отрасли, наращивании производственных мощностей оборонного комплекса, что повлечет мультипликативный эффект, и для выпуска продукции гражданского назначения", – указывается в сообщении.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость максимального использования возможностей отечественных предприятий для обеспечения потребностей в продукции оборонной и аэрокосмической промышленности, производимой с применением новейших технологий.
Глава государства подчеркнул важность выполнения поставленных перед новым министерством задач.