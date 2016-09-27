​Атбасар – город хлебный

Моя встреча с главой Атбасарского района задержалась на несколько часов по весьма существенной причине: баллон колеса автомобиля акима, несшегося с достаточно высокой скоростью, по непонятной причине разорвало в клочья. И только чутье и собранность водителя отвели великую беду.

Я же, ожидая Андрея Никишова, предался воспоминаниям. Припомнился энтузиазм целинников-первоэшелонников. Атбасар бурлил светлым желанием испечь каравай-гигант, чтобы накормить им всю страну. Чтобы люди восклицали: «Здорово парни и девчата сработали. Вот это хлеб. Где хлеб – достаток и радость». Многим не верилось, что когда-нибудь наедятся им вдоволь. Среди приехавших было немало механизаторов, рассказывающих о голодухе в различных краях, которая косила людей. Кто-то, помню, раскрыл томик и зачитал вслух несколько страниц из знаменитой, но, к сожалению, теперь забытой повести Александра Неверова «Ташкент – город хлебный».

– Слова «хлеб», «поле» для атбасарца всегда были святые. По осени здесь ощущается как-то по-особому людская лихость. Атбасар живет в напряженном режиме. Каждый в какой-то степени причастен и к прежним, и к теперешним делам целинников. Ваша земля, Андрей Николаевич, овеяна людской героикой. Как выглядит сейчас нива района?

– Вы правильно подметили, что наш район – это, по существу, сплетение судеб людей, посвятивших себя крестьянству. Каждая целинная жатва, а нынешняя по счету 62-я, в чем-то похожи друг на друга. И в то же время сильно отличаются. Накануне хлебоуборки в Есильском районе на базе ТОО «Заречный» глава области Сергей Кулагин собрал аграриев всех районов, чтобы еще раз определиться с нашими возможностями. А главное, что надо сделать, чтобы собрать урожай до зернышка и сохранить продуктивность полей. Чтобы не возникали препоны, могущие нарушить уборочный конвейер. Для успешной работы есть все необходимое. Нужно только вложить в каждого сельчанина чувство его значимости и личный интерес. Экономическая обстановка в области и в нашем районе позволяет собрать большой хлеб.

Полеводы района завершили уборку основных зерновых культур, они занимают у нас без малого 400 тысяч гектаров пашни. В среднем с гектара получили по 13 центнеров. Ожидали, конечно, большего, но не всегда осень ладит с желанием пахарей. Как говорится, «семь четвергов, и все в пятницу». Хлесткие ветры уменьшили сбор. Но тем не менее, думаю, полмиллиона тонн соберем. Мужики, привыкшие к трудностям, довольно часто говорят, что все в дефиците. То дождей не хватает, то солнышка не хватает.

У нас есть немало хозяйств, которые каждый год получают стабильные и достойные урожаи. Это ТОО «Бастау», «Атбасарская нива». С посевной мы уложились в неделю, в лучшие календарные сроки, а на уборку мы отвели две недели. Но снова-таки, какая осень без дождей? Кое-где пришлось остановить обмолот. Хочу сказать, что у нас в нынешнем году включились в жатву около 50 новейших комбайнов, высокопроизводительные John Deere. Свою энерговооруженность повысили и крестьянские хозяйства. Часто слышишь: «Земля – мать-кормилица». Но нужно всегда понимать, что и кормилица просит есть. Поэтому район увеличил завоз минеральных удобрений. Точкой опоры считаю и зарплату людям. Она сейчас в пределах 100 тысяч рублей в месяц. Чтобы больше зарабатывать, нужно лучше использовать земельные ресурсы, и, конечно, нельзя замыкаться на развитии одной отрасли. Поэтому экономика прирастает увеличением производства молока, мясного откорма скота, увеличением посевов масличных культур, картофеля, овощей. Настоящий хозяин на земле полезно использует каждый клочок кормовых угодий.

– Как поживают фермеры?

– Здесь ситуация такая: даже небольшие крестьянские хозяйства выходят на высокие сборы хлеба – до 20 центнеров. Мелких хозяйств у нас более 50, но они обрабатывают 25% пашни. Любая форма хозяйствования дает выгоду, если правильно заниматься. Я убежден, что существовать должна не одна параллель, а несколько. Каждый человек уникален в своих возможностях, надо просто быть хорошим менеджером.

Хочу заметить, что у нас хорошие партнерские отношения с товаропроизводителями. Мы сумели промониторить все посевы на возможные различные заболевания и на площади 70 тысяч гектаров провели обработку против септириоза. А если говорить об области, то замечу: за счет средств товаропроизводителей обработан 1 миллион гектаров посева.

Вы спрашиваете, сумеем ли мы сохранить все, что даст нам земля? У нас сейчас восстановлен и практически обновлен старинный элеватор, который, как говорится, был доведен до ручки прежним хозяином. Он выкуплен достойным инвестором, знаменитой фирмой «Логос», и теперь этот элеватор превращен в высокотехническое предприятие, способное хранить полмиллиона тонн зерна. Там сейчас заработали новые сушилки.

– Раньше так и говорили: «Атбасар – хлебная гавань».

– Да, сюда стекается зерно из бывшего Краснознаменского района. У нас здесь строят свои элеваторы сандыктаусцы и некоторые другие районы. Мы же выдали 11 лицензий на право приема хлеба и хранения его. Рынок заставляет каждого правильно мыслить и более точно определять расчеты. У нас появился новый элеватор, на котором можно принимать зерно самых различных культур.

– Андрей Николаевич, мы помним, что не раз возникали проблемы с продажей казахстанского зерна. Получались какие-то закавыки, и не всегда все делалось в русле здравого смысла. Фермерам порой не удавалось добиваться выгоды. Неспроста сам Президент постоянно держит на контроле вопросы реализации хлеба. Определилась ли сейчас цена на зерно?

– Конъюнктура такова. И в России, и в Беларуси достаточно высокий урожай. Это, конечно, сказывается на реализации теперешнего урожая. Но ясно одно: за тонну пшеницы с клейковиной в 27% установлена цена 50 тысяч тенге. А вот тонна зерна 4-го класса будет реализовываться по цене 34 тысячи тенге. В идеале, конечно, было бы: фермер встал утром и знал, что он получит осенью. Казахстанское зерно признано лучшим в мире. Ему нет конкуренции. И вся хлебопекарная индустрия относит наше зерно к высшему мировому стандарту. В свое время, я помню, Акмолинская область отгружала со станции Атбасар вагоны с пшеницей в 34 страны далекого зарубежья.

Время круто меняет и внешний облик сел, и настроение самих селян. Меньше стало уповающих на авось, больше понимающих, что достаток с неба не свалится, – нужно самим засучивать рукава, поучиться у соседа, у которого получается лучше. Никакие громкие речи и пустые говорильни не принесут желаемых благ. Только упорный труд меняет человека к лучшему. Труд и любовь к земле – ключи к щедрому колосу. Задумки одним годом не исполняются, но сейчас действует ряд государственных программ, которые открывают зеленую улицу и для развития в животноводческой отрасли. Они, эти программы, стали точкой опоры для каждого крупного хозяйства и фермера. Надо лишь максимально толково использовать каждый тенге. Например, ТОО «Шуйское» практически уже создало молочную ферму, закупив животных с высоким удоем. В течение пяти лет численность голштинофризов здесь достигнет минимум 600 голов.

Государство сейчас выделяет большие средства для агропереработки. Атбасар раньше выпускал знаменитый сыр «Целинный». Вообще, наша цель – иметь продукцию с высокой добавленной стоимостью. Отдавать сырье доброму дяде – такая практика устарела. И переработка мяса будет у нас на новом уровне. Когда-то наш мясокомбинат посылал свои колбасы в Москву, Ленинград, на Урал. В отношении развития мясного скотоводства хороший пример показывают новоалександровцы. Подчеркиваю, нужно господдержку использовать по назначению, а не покупать на эти деньги дорогущие джипы. Повышается продуктивность скота и на домашнем подворье, мы создали более десятка предприятий, для которых приобрели племенных производителей высокого генетического класса. Таким образом, район улучшит породное преобразование. Порой мы слышим упреки, что корма дорогие, многие пастбища заброшены, малопродуктивны. Поэтому восстановление травостоя вокруг сел и на отдаленных пастбищах станет одной из главных наших целей. Мы произведем улучшение этих территорий за счет новых посевов самых различных кормовых трав – люцерны, житняка, донника.

Хотел бы заметить, что в прошлом у нас было много дач, на которых можно летом походить босиком и ощутить прелесть травушки-муравушки. Сейчас возвращается тяга к этим дачам и огородам. Молодежь как бы проснулась. Район серьезно занимается семеноводством высокоценных сортов пшеницы, ячменя, овса. Стали больше уделять внимания такой культуре, как суданка. Нужно просто научиться уважительно относиться к любому бизнесу. Атбасарцы откликаются на любую инициативу. В районе заработало общественное объединение «Моя улица – мой город». В этом движении уже принимают участие 3 тысячи человек. Люди чистят подъезды, личные подворья, территории школ, детских садов, вокруг магазинов, гостиниц. Причем выходят два раза в неделю. Таким образом, во вторник и пятницу у нас можете увидеть и госслужащих, и бизнесменов, и бабушек, и дедушек, и внуков, которые наводят в нашем старинном городе комфорт, уют. Повышается культура услуг, всех радует, что многие пустыри превратились в цветники. А самое главное, что в районе повышается культура землепользования.

– Какова кадровая ситуация? Участвуют ли бизнес и государство в достаточной мере в возвращении молодежи в села?

– В этом отношении я придерживаюсь такого мнения: каждому молодому человеку нужно создавать блага сейчас, а не ждать, пока он заработает себе на жилье или обстановку через 20 лет. У молодежи должна быть хорошая зарплата. Зачем жить в городе, где юноша себя чувствует убогим пришельцем, когда можно жить достойно на селе, где сейчас достаточно активно развивается социальная сфера: культура, спорт, медицина. Понимаю, что многие села в области подряхлели, забыты Богом. Зимой не проедешь из-за заносов и не получишь быстрой медицинской помощи. Поэтому в психологическом плане все, о чем я сейчас говорю, это нужно и бизнесменам, и должно лежать в основе государственной политики. Думаю, тогда молодежь будет активнее возвращаться в свои села. А необходимую профессию сейчас можно получить в любом агротехническом колледже.