Атбасарская прописка калачинцев

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Новую прописку переселенцы из этого проблемного населенного пункта получили в Сочинском, Ярославском и Сергеевском сельских округах. Всем семьям предоставлены рабочие места, подъемные средства, они бесплатно обеспечены запасами топлива до конца отопительного сезона и кормами для животных.
По словам одного из переселенцев Марата Баймухамбетова, встретили калачинцев очень хорошо. Транспорт для переезда был предоставлен бесплатно, все довольны своими жилищными условиями. К примеру, его семья поселилась в частном доме в селе Сергеевка. Уже предложена работа, четверо детей приступили к учебе в местной школе.

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