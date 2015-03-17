Атбасарская прописка калачинцев Свежий выпуск 699 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Новую прописку переселенцы из этого проблемного населенного пункта получили в Сочинском, Ярославском и Сергеевском сельских округах. Всем семьям предоставлены рабочие места, подъемные средства, они бесплатно обеспечены запасами топлива до конца отопительного сезона и кормами для животных.

По словам одного из переселенцев Марата Баймухамбетова, встретили калачинцев очень хорошо. Транспорт для переезда был предоставлен бесплатно, все довольны своими жилищными условиями. К примеру, его семья поселилась в частном доме в селе Сергеевка. Уже предложена работа, четверо детей приступили к учебе в местной школе.