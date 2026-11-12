Атлас семян Улытауской области

Лаборатория «Банк семян» Института ботаники и фитоинтродукции выпус­тила «Атлас семян растений Улытаус­кой области», сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Фото: пресс-служба Минэкологии

Это второе издание в серии региональных атласов, направленных на изучение, сохранение и популяризацию разнообразия дикорастущей флоры Казахстана. Первое – «Атлас семян растений Алматинской области» – вышло в 2023 году.

В настоящий выпуск включены фотографии, а также описания морфологии плодов и семян лишь 205 видов растений из 138 родов 61 семейства, собранных на территории Улытауской области. В Атласе приведено 10 видов, занесенных в Красную книгу

Казахстана.

Исследования и пополнение коллекции продолжаются. Планируется, что следующий атлас будет дополнен фотографиями и морфологическими описаниями плодов и семян, не вошедших в настоящий выпуск.

По мнению авторов, «Атлас семян Улытаус­кой области» внесет вклад в дальнейшее изучение богатой флоры региона, будет способствовать развитию ботанических исследований, экологического образования, а также привлечет внимание к необходимос­ти бережного отношения к природному наследию Улытау.

Сегодня коллекция Банка семян природной флоры Казахстана, созданного на базе Института ботаники и фитоинтродукции, насчитывает около 6 600 образцов, представляющих 1 638 видов дикоросов.