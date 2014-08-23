Спорт
"Атлетико" стал обладателем Суперкубка Испании по футболу
Асель Есетова

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" победил столичный "Реал" во втором матче Суперкубка Испании и стал обладателем престижного трофея, сообщает ИТАР-ТАСС. Встреча, прошедшая на домашнем стадионе "матрасников" "Висенте Кальдерон", завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте игры забил форвард "Атлетико" Марио Манджукич. Этот мяч стал для хорватского нападающего первым в официальных встречах за мадридскую команду, в которую он перешел из немецкой "Баварии" в это межсезонье.

В середине первого тайма со скамейки запасных был удален главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Действиями команды от бровки после этого руководил его помощник Херман Бургос.

Первая игра за Суперкубок, состоявшаяся на "Сантьяго Бернабеу", закончилась вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч сильнее оказался действующий чемпион страны "Атлетико" – 2:1.

"Матрасники" выиграли Суперкубок Испании во второй раз в истории – ранее команде удалось это сделать в 1985 году.

Данный матч стал 267-м между "Реалом" и "Атлетико". "Королевский клуб" одержал 144 победы, "Атлетико" – 65. Вничью завершились 58 встреч. "Реал" забил 485 мячей, "Атлетико" – 343.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал четвертым аргентинским специалистом, выигравшим Суперкубок Испании. Под его руководством "Атлетико" завоевал уже пятый трофей. В 2012 году мадридская команда стала победительницей Лиги Европы и обладательницей Суперкубка Европы. В 2013 году клубом был завоеван Кубок Испании, а в 2014-м впервые за 17 лет одержана победа в национальном чемпионате.

"Атлетико", как правило, обыгрывает "Реал" в финальных матчах. Так, команды пять раз встречались в финалах Кубка Испании, четыре из которых закончились в пользу "матрасников". А вот в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14, прошедшем в Лиссабоне на стадионе "Да Луш", "Реал" разгромил "Атлетико" со счетом 4:1. В основное время встречи сильнейший выявлен не был – 1:1, а вот в дополнительное "Реал" был на голову сильнее, забив три мяча. Помимо лиссабонского финала, "Реал" и "Атлетико" в сезоне-2013/14 встречались друг с другом еще четыре раза – дважды в чемпионате Испании (0:1, 2:2) и дважды – в полуфинале Кубка Испании (3:0, 2:0).

Популярное

Все
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Тридцать лет на страже национальных интересов
«Домик Петра I» – из Казахстана
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Хлеб на столе
Эпоха Андриасяна
Задержали за взятку
Казахстан как центр медицинского туризма
Акцент на аналитику
Перспективы мегаполиса
Объединяя души и сердца
Разговор с министром
По вопросам развития науки
Реликвии, доступные всем
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Правительство , Спорт
Первый инклюзивный фитнес-центр открылся в Акмолинской обла…
Спорт
Казахстан выиграл мировой Гран-при по пара дзюдо
Спорт
Кузница чемпионов
Спорт
Казахстан провел консультации с УЕФА

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]