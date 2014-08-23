"Атлетико" стал обладателем Суперкубка Испании по футболу

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" победил столичный "Реал" во втором матче Суперкубка Испании и стал обладателем престижного трофея, сообщает ИТАР-ТАСС. Встреча, прошедшая на домашнем стадионе "матрасников" "Висенте Кальдерон", завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте игры забил форвард "Атлетико" Марио Манджукич. Этот мяч стал для хорватского нападающего первым в официальных встречах за мадридскую команду, в которую он перешел из немецкой "Баварии" в это межсезонье.

В середине первого тайма со скамейки запасных был удален главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Действиями команды от бровки после этого руководил его помощник Херман Бургос.

Первая игра за Суперкубок, состоявшаяся на "Сантьяго Бернабеу", закончилась вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч сильнее оказался действующий чемпион страны "Атлетико" – 2:1.

"Матрасники" выиграли Суперкубок Испании во второй раз в истории – ранее команде удалось это сделать в 1985 году.

Данный матч стал 267-м между "Реалом" и "Атлетико". "Королевский клуб" одержал 144 победы, "Атлетико" – 65. Вничью завершились 58 встреч. "Реал" забил 485 мячей, "Атлетико" – 343.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал четвертым аргентинским специалистом, выигравшим Суперкубок Испании. Под его руководством "Атлетико" завоевал уже пятый трофей. В 2012 году мадридская команда стала победительницей Лиги Европы и обладательницей Суперкубка Европы. В 2013 году клубом был завоеван Кубок Испании, а в 2014-м впервые за 17 лет одержана победа в национальном чемпионате.

"Атлетико", как правило, обыгрывает "Реал" в финальных матчах. Так, команды пять раз встречались в финалах Кубка Испании, четыре из которых закончились в пользу "матрасников". А вот в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14, прошедшем в Лиссабоне на стадионе "Да Луш", "Реал" разгромил "Атлетико" со счетом 4:1. В основное время встречи сильнейший выявлен не был – 1:1, а вот в дополнительное "Реал" был на голову сильнее, забив три мяча. Помимо лиссабонского финала, "Реал" и "Атлетико" в сезоне-2013/14 встречались друг с другом еще четыре раза – дважды в чемпионате Испании (0:1, 2:2) и дважды – в полуфинале Кубка Испании (3:0, 2:0).