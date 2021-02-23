Атлеты на старте

Соревнования, приуроченные к 30-летию Независимости Казахстана, прошли в стенах легкоатлетического центра имени олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Юниорские старты собрали больше 100 легкоатлетов до 20 лет, которые соревновались в 6 дисциплинах: бег, прыжок в высоту, многоборье, бег с барьерами, прыжок с шестом, тройной прыжок.

Всех удивила 15-летняя спортс­менка из клуба «Алтай Атлетикс» Арина Гладышева. В первый соревновательный день на дистанции 1 500 м она установила рекорд манежа, при этом всего на 7 секунд уступив рекорду Казахстана, установленному еще в 1980-х годах. На следующий день на дистанции 3 тыс. м атлетка побила рекорд среди юниорок и старших девушек, выполнив норматив мастера спорта РК.

Одновременно областной центр Восточного Казахстана принял Кубок страны среди взрослых спортсменов. Сборная области стартовала удачно и в первый же день завоевала 9 медалей. По итогам турнира она стала лучшей.