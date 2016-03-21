​Атмосфера – доброжелательная. Отсюда и результат

Я приехал в Казахстан для учас­тия в наблюдательном процессе и пробуду здесь до официального объявления итогов голосования. Но уже сейчас можно сказать, что выборы состоялись, поскольку по истечении первой половины дня выборов практически повсеместно отмечалась не менее чем 50-процентная явка избирателей на участки.

У меня есть опыт участия в подобных кампаниях в Швеции и Норвегии. Поэтому я для себя отметил, что в Казахстане, наряду с соблюдением всех норм избирательного законодательства, заметна активность со стороны самих граждан. Люди начали приходить на участки с момента их открытия, в семь часов утра. Многие улыбались, говорили друг другу комплименты. Такая всеобщая дружелюбная атмосфера сделала выборы в целом желаемыми.

При этом отмечу, что у избирателей действительно было право на выбор, поскольку участие в голосовании принимали не две и даже не три политические партии.