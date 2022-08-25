Атмосфера праздника

На набережной Актау прошли ярмарка ремесленников и концерт для горожан.

Для жителей и гостей города у Каспия в честь Года детей Культурно-досуговый комплекс (КДК) им. Абая организовал праздничный концерт творческих коллективов и ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства. Горожане смогли насладиться произведениями классической и современной музыки, а также посмотреть и приобрести товары местных ремесленников.

– Сегодня, как обычно, вышли погулять на набережную, подышать свежим воздухом, а попали на концерт и ярмарку! Я приятно удивлена тому, сколько талантливых людей проживают в нашем регионе. Такие проекты поднимают настроение, создают атмосфе­ру праздника. Спасибо за это красочное и зрелищное мероприятие, – поделилась впечатлениями многодетная мать Айгерим Байтурсынова.

Концерт и ярмарку готовили сотрудники КДК им. Абая. Здесь работают музыкальные, танцевальные коллективы, проводятся занятия для детей по рисованию, актерскому мастерству, танцам и пению. По ставшей доб­рой традиции в летний период артисты КДК устраивают для горожан небольшие концерты на открытых площадках.

– Мы стараемся проводить подобные мероприятия чаще. Привлекаем местных художников, ювелиров, мастеров hand made. На ярмарке ремесленников горожане могут не только увидеть изделия ручной работы, приоб­рести их, но и познакомиться с их авторами. А такое общение всегда плодотворно, – отметила заместитель директора КДК им. Абая Маргарита Омарова.