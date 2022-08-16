Атмосфера здесь нездоровая

Департамент экологии Атырауской области провел профилактическую проверку крупных предприятий – загрязнителей атмосферного воздуха.

Многие из них оштрафованы. И можно, конечно, похвалить экологов, ратующих за чистую атмосферу, однако заметим, что сумма штрафов порой не соответст­вовала причиненному ущербу. Во всяком случае, так считают люди, каждый день «потребляю­щие» воздух с примесью сероводорода.

Как рассказал заместитель­ главы областного департамента экологии Сырым Тлегенов, ведомство завершило проверку трех предприятий неф­тяной сферы – ТОО «АНПЗ», «АЛМЭКС плюс» и «Светланд-ойл». При этом нефтеперерабатывающему заводу был выписан штраф на пять с лишним миллионов тенге. Остальным на суммы и того меньше.

В целом с начала года в Аты­раус­кой области общая сумма экологических штрафов составила около 190 млн тенге.

– Было проведено 57 проверок соблюдения экологичес­кого законодательства, выяв­лено 131 нарушение. Кроме того, департаментом экологии совместно с правоохранителями осуществлены рейдовые мероприятия по транспорту, отобраны пробы выхлопных газов у 13 автомобилей. Установлено превышение предельно допустимых концентраций у девяти автомашин, их владельцы на первый раз получили предупреждение, – отметил Сырым Тлегенов.

По данным автоматических станций, в Атырау и Макатском районе зафиксировано 43 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом.

По Макатскому району заре­гист­рировано 28 фактов высокого загрязнения, 65% из них приходится на завод комплекс­ной подготовки нефти и газа «Болашақ» и площади размещения жидких технологичес­ких отходов компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.».

Штрафы штрафами, а экологическая ситуация в регионе с каждым годом становится все хуже. Именно в Атырауской области сосредоточены крупные нефтегазовые производства, которые наносят непоправимый вред окружающей среде. Общест­венники долгие годы бьют в колокола, но их голоса сегодня практически никто не слышит.

Некоторое время назад из-за скачка напряжения в электросети на Атырауском НПЗ произошел аварийный выброс углеводородного газа из факельной системы завода. И это не первый подобный случай.

– Жители лишены возможнос­ти быть своевременно информированными об опасности. Им до сих пор неизвестно, какие вредные вещества оказались выброшены в атмосферу, в каком объеме, как это может повлиять на здоровье, – говорит руководитель общественного фонда «Урало-Каспийский Орхусский центр», член областного общест­венного совета Шынар Изтелеуова. – Второй момент: все крупные предприятия должны иметь альтернативные источники электроснабжения, чтобы не допускать подобных аварийных ситуаций. И третий: есть ли программа обеспечения безопаснос­ти населения в таких случаях? Сейчас же все вопросы решаются, исходя из соображений экономии средств, а не заботы о здоровье граждан.

По мнению руководителя ОО «Центр эколого-правовой инициативы «Глобус» Галины Черновой, такие ситуации показывают неэффективность процессов по управлению рисками на производстве. И не только на Атыраус­ком НПЗ.

– Опасность сероводорода состоит в том, что человеческое обоняние улавливает только его слабую концентрацию, а когда она усиливается, мы ее уже не ощущаем. То есть человек реально может уснуть и не проснуться, – говорит Галина Чернова.

Есть более крупное технологическое предприятие – ТОО «Тенгизшевройл», осуществляющее добычу нефти на месторож­дении Тенгиз. Там систематически происходят сбои в работе технологического оборудования со сжиганием газа в факелах. Предприятие – один из основных загрязнителей атмосферы не только в регионе, но и в рес­публике.

Однако ТШО сжигание газа относит к технологически неиз­бежным процессам, ссылаясь на нормы Кодекса РК «О недрах и недропользовании». Жители прилегающих к объектам ТШО населенных пунктов постоянно жалуются именно на выбросы от факельных установок.

Как ранее высказался министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, ТШО необходимо снизить объем неизбежного сжигания газа, установить причину, предоставить полный анализ всех сценариев и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия на атмосферу.

– Комитету экологического регулирования и контроля поручаю при рассмотрении проект­ных документов ТШО обеспечить включение мероприятий по предотвращению нештатных ситуаций. По каждому факту нештатных ситуаций, связанных со сжиганием газа, принять меры в соответствии со статьей 328 Административного кодекса вплоть до приостановки источника в случае их систематичности, – подчеркнул Сериккали Брекешев.

В связи с увеличением объемов добычи нефти и переработки газа увеличивается и нагрузка на окружающую среду.

– Возникла необходимость уточнения и обновления данных о состоянии окружающей среды в зоне деятельности ТШО. Поручаю в срок до 1 декабря провести научно-исследовательские работы по оценке состояния окружаю­щей среды в районах деятельности ТШО по всем параметрам (радиоэкологической обстановке населенных пунктов, здоровью населения, дозовым нагрузкам деятельности ТШО на население). Результаты проведенных работ представить в Комитет экологического регулирования и контроля и ознакомить общест­венность, – поручил министр.

Есть и более свежие примеры экологически опасных технологических неполадок. В ближайшее время оператор Северо-Каспийского проекта NCOC начинает постепенное возобновление добычи на месторождении Кашаган. Ранее, 3 августа, здесь была осуществлена остановка установки комплексной подготовки нефти и газа завода «Болашақ». Сделано это в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре, после срабатывания датчиков газа был произведен сброс давления на факельную систему.

В консорциуме предупредили, что возобновляемые работы в рамках соответствующих разрешений будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа как на морском, так и на наземном комплексах. И этот процесс добавит вреда экологии.

Подобная проблема наблюдается практически по всей респуб­лике. Как отмечают экологи, суммарно каждый год в воздух выбрасывается более 2,5 млн тонн различных летучих отходов. Этот показатель ежегодно в среднем увеличивается на 100 тыс. тонн. Если не принимать никаких мер, то к 2030 году объем выбросов составит 3,6 млн тонн в год. И это только прогнозы. Без учета экстренных случаев и, не дай бог, возможных катастроф.