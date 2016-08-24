​Атом на службе прогрессу

Участие в заседании представителей стран, не имеющих собственных исследовательских реакторов, – красноречивое свидетельство того, что интерес к мирному атому растет с каждым годом. Кыргызстан, Азербайджан, Армения также хотят получить доступ к исследованиям, которые могут себе позволить Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. И в Таджикистане все чаще слышны разговоры о восстановлении реактора «Аргус». Распространение по всему миру ядерной медицины для диагностики и лечения, широкое применение в производстве полупроводников, усовершенствование нейтронной радиографии для автомобильной и авиационной промышленности и при разработке топливных энергетических элементов стали новыми благоприятными возможностями для работающих исследовательских реакторов.

– Мы считаем очень важной и полезной инициативу МАГАТЭ по созданию коалиций исследовательских реакторов, – рассказал на церемонии открытия заседания генеральный директор Института ядерной физики (ИЯФ) МЭ РК профессор Саябек Сахиев. – Исследовательские реакторы – это основа исследовательской ядерной инфраструктуры и множества технологий, применяемых в промышленности и медицине. Обмен информацией и опытом, совместное решение общих проблем выгодны всем участникам коалиции. Кроме того, очень важно и само международное сотрудничество, открытость и доверие в такой чувствительной сфере, как атомная энергия.

Ежегодное совещание Коалиции исследовательских реакторов СНГ проводится в Казахстане не случайно. В нынешнем году совместно с российскими коллегами из Росатома и американскими партнерами Институтом ядерной физики завершена конверсия исследовательского реактора ВВР-К на топливо с низкообогащенным ураном, безопасным с точки зрения нерас­пространения ядерного оружия. При этом казахстанским ученым удалось не только сохранить, но и повысить поток нейтронов в каналах реактора и, соответственно, улучшить его экспериментальные и технологические возможности.

– Начиная с 2009 года ведется работа по созданию коалиций исследовательских реакторов как инструмента продвижения и расширения сотрудничества между странами – участницами МАГАТЭ, – рассказал в ходе заседания представитель секции исследовательских реакторов МАГАТЭ Максим Воронов. – Сейчас в мире 243 действующих исследовательских реактора, области применения которых очень широки, начиная от производства изотопов и материаловедения и заканчивая нейтронной терапией и геохронологией.

По оценке экспертов из МАГАТЭ, одно из важнейших направлений деятельности исследовательских реакторов – это обучение и подготовка специалистов, и в этом процессе задействовано порядка 68% всех действующих в мире исследовательских реакторов. Исследовательские реакторы – это ключевой инструмент в создании и наращивании ядерных компетенций, поэтому все больше стран стремятся развивать их. На сегодня 33 страны – участницы МАГАТЭ строят или планируют построить исследовательский реактор, и 13 из них делают это впервые.