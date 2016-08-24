Свежий выпуск
​Атом на службе прогрессу
Сергей НАГОВИЦЫН, Алматы

Участие в заседании представителей стран, не имеющих собственных исследовательских реакторов, – красноречивое свидетельство того, что интерес к мирному атому растет с каждым годом. Кыргызстан, Азербайджан, Армения также хотят получить доступ к исследованиям, которые могут себе позволить Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. И в Таджикистане все чаще слышны разговоры о восстановлении реактора «Аргус». Распространение по всему миру ядерной медицины для диагностики и лечения, широкое применение в производстве полупроводников, усовершенствование нейтронной радиографии для автомобильной и авиационной промышленности и при разработке топливных энергетических элементов стали новыми благоприятными возможностями для работающих исследовательских реакторов.

– Мы считаем очень важной и полезной инициативу МАГАТЭ по созданию коалиций исследовательских реакторов, – рассказал на церемонии открытия заседания генеральный директор Института ядерной физики (ИЯФ) МЭ РК профессор Саябек Сахиев. – Исследовательские реакторы – это основа исследовательской ядерной инфраструктуры и множества технологий, применяемых в промышленности и медицине. Обмен информацией и опытом, совместное решение общих проблем выгодны всем участникам коалиции. Кроме того, очень важно и само международное сотрудничество, открытость и доверие в такой чувствительной сфере, как атомная энергия.

Ежегодное совещание Коалиции исследовательских реакторов СНГ проводится в Казахстане не случайно. В нынешнем году совместно с российскими коллегами из Росатома и американскими партнерами Институтом ядерной физики завершена конверсия исследовательского реактора ВВР-К на топливо с низкообогащенным ураном, безопасным с точки зрения нерас­пространения ядерного оружия. При этом казахстанским ученым удалось не только сохранить, но и повысить поток нейтронов в каналах реактора и, соответственно, улучшить его экспериментальные и технологические возможности.

– Начиная с 2009 года ведется работа по созданию коалиций исследовательских реакторов как инструмента продвижения и расширения сотрудничества между странами – участницами МАГАТЭ, – рассказал в ходе заседания представитель секции исследовательских реакторов МАГАТЭ Максим Воронов. – Сейчас в мире 243 действующих исследовательских реактора, области применения которых очень широки, начиная от производства изотопов и материаловедения и заканчивая нейтронной терапией и геохронологией.

По оценке экспертов из МАГАТЭ, одно из важнейших направлений деятельности исследовательских реакторов – это обучение и подготовка специалистов, и в этом процессе задействовано порядка 68% всех действующих в мире исследовательских реакторов. Исследовательские реакторы – это ключевой инструмент в создании и наращивании ядерных компетенций, поэтому все больше стран стремятся развивать их. На сегодня 33 страны – участницы МАГАТЭ строят или планируют построить исследовательский реактор, и 13 из них делают это впервые.

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Духовная сила Улытау
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Требует пересмотра
Мастер исторических образов
Айболит летит на помощь
Юбилейная сессия
Дикорастущая польза
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Вредный мотылек
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Песни Бейбита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]