Атомная энергетика: на пути к безуглеродному энергобалансу Статьи 1682 Рысты АЛИБЕКОВА, наш специальный корреспондент, Астана – Москва – Астана

«АТОМЭКСПО-2016» – это международная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов атомной энергетики, определения трендов ее дальнейшего развития. Традиционный форум установил в текущем году своеобразный рекорд, собрав небывалое количество участников – более 4,5 тыс. делегатов из 55 стран и 93 компаний. Тот факт, что атомные станции действуют сегодня в 30 странах, а на мероприятие прибыли представители почти вдвое большего количества государств, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Рос­атом» Сергей Кириенко охарактеризовал как свидетельство растущего интереса к развитию атомной энергетики как надежному источнику энергии для роста экономики, а также к использованию радиационных технологий в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, науке.



Мост в будущее

Главной темой форума стала «Атомная энергетика как основа безугле­родного баланса». На Парижской конференции по борьбе с глобальным потеплением был определен вектор развития энергетики в плане безуглеродного баланса. Было принято решение о снижении выбросов парниковых газов, для того чтобы удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, а к 2050 году довести выброс парниковых газов практически до нуля. В этом отношении атомная энергетика является обязательным условием низкоуглеродной мировой энергетики, потому что она дает гарантию базовой нагрузки, долгосрочной поставки электроэнергии по предсказуемым ценам, при этом не вырабатывая CO2.



Как подчеркнул на церемонии открытия форума заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, с учетом растущего населения Земли, тенденции глобального потепления атомная энергия начинает играть все более важную роль. Она призвана стать своеобразным мостом между традиционными источниками энергии и видами энергии будущего.

– Развитие ядерной энергетики должно опираться на высочайшие стандарты безопасности и строжайшие критерии эксплуатации атомных электростанций. Наша организация занимается проблемой обеспечения безопасной эксплуатации атомных электростанций. Мы верим в мирный атом, в будущее развитие атомной энергетики и приложим все силы, чтобы эта энергетика развивалась по безопасному пути, – отметил он.



Перспективной задачей, стоящей перед мировой ядерной промышленностью, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг считает увеличение производства электроэнергии до 25% к 2050 году. Это означает строительство и ввод в эксплуатацию более тысячи новых ядерных реакторов в мире.

– Это очень важная задача, поскольку мы должны снизить потреб­ление углеводородов во всем мире, – сказала она.



АЭС или ВИЭ?

В контексте Парижского соглашения по безуглеродной энергетике поднимаются вопросы о том, какая энергия – атомная или возобновляемая – лучше, какая может внести больший вклад. Как заметил консультант компании Ingeniero Industrial Луис Эчаварри, атомная энергетика конкурирует с газом и углем, но никак не с возобновляемыми источниками энергии. Иногда ветер дует, иногда нет. А энергия нужна всегда. Будущее именно за атомной энергетикой как базовой или за комбинацией ее с возобновляемыми источниками, убежден эксперт.

– В человеческой истории не было такого, чтобы один вид энергии целиком вытеснял другие виды. Новые источники и виды всегда дополняли те, что уже были, – высказал мнение президент атомного общества Франции, бывший заместитель директора Комиссариата по атомной энергии Франции Кристоф Беар. – У нас во Франции две задачи – энергосбережение и энергобаланс. И глобальная идея заключается в том, что атомная и возобновляемая энергия должны полностью заменить уголь, нефть и газ.



Не сравнивать атомную и возобновляемую энергетику, а находить их оптимальный баланс как для мира в целом, так и для каждой отдельно взятой страны призвал глава «Росато­ма» С. Кириенко.

В свете выполнения решений Парижского климатического саммита атомная энергетика, по его словам, в первую очередь дает уменьшение выброса CO2. При этом необходимо обеспечивать правильный энергетический баланс. Возобновляемые источники энергии – ветер и солнце, конечно, нужно поддерживать. Но с пониманием того, что не везде они могут служить существенным источником энергии.

– Еще один фактор в пользу атомной энергетики – это гарантия базовой нагрузки и предсказуемость цены. Если мы возьмем, например, углероды – газ и уголь, то в этой области энергетики основа ее стоимости – это стоимость сырья. В атомной энергетике стоимость сырья составляет всего 4–5% от общей. Это означает высочайшую предсказуемость для любого инвестора, – привел он данные.

Руководитель корпорации обратил внимание и на фактор энергетического потенциала. По его убеждению, человечество всегда будет стремиться к тому, чтобы достать максимальный потенциал, который дарован ему планетой. Общеизвестный факт: 98% всех энергетических запасов, имеющихся на Земле, сосредоточено в трех элементах – это уран-238, дейтерий, торий и чуть-чуть литий. А на все остальное – газ, нефть, уголь, возобновляемые источники – приходится всего 2%. Другая показательная цифра: сжигание одного килограмма урана дает почти в 88 тыс. раз больше электроэнергии, чем сжигание одного килограмма угля, причем без выброса CO2.



С другой стороны, повышаются и требования к атомной генерации.

– Мы должны говорить о малых и мобильных установках, которые обес­печат такие территории, как Крайний Север, о большей маневренности атомных станций, которые не только базу, но и колебания потребления будут обеспечивать, и, конечно, о развитии нового поколения атомной энергетики, – заметил С. Кириенко.

Он сообщил, что на днях в России состоялся физический пуск шес­того энергоблока Нововоронежской АЭС, который является первым в мире атомным энергоблоком поколения «3+». Электростанция спроек­тирована и построена в соответствии с современными постфукусимскими требованиями, обеспечивающими полную безопасность. Главная особенность инновационного энергоблока – использование дополнительных пассивных систем безопасности в сочетании с активными традиционными системами. В проекте предусмотрена защита от землетрясения, цунами, урагана, падения самолета. По новым стандартам безопасности реакторный зал укреплен двойной защитной оболочкой, под корпус реактора установлена «ловушка» расплава активной зоны, энергоблок снабжен пассивной системой отвода остаточного тепла. Нововоронежская АЭС – это первая в России АЭС с реакторами инновационного поколения «3+».

Следующим шагом станет замыкание полного цикла. Так, в прошлом году в России был введен в эксплуатацию быстрый реактор БН-800, обес­печивающий использование 238-го изотопа урана. В Томской области реализуется проект «Прорыв», полностью обеспечивающий замкнутый топливный цикл. Здесь не будет не только выбросов CO2, но и отходов, что позволит с полным правом утверждать, что атомная энергетика – самая «зеленая» энергетика, благодаря чему она внесет серьезный вклад в решения Парижского саммита и безуглерод­ную энергетику в мире.



Локомотив инноваций

Позицию главы «Росатома» о том, что нужно не противопоставлять те или иные источники энергии, а структурировать рациональные энергетические балансы, поддержал президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, к слову, известный российский инвестор, вкладывающий средства в развитие солнечной энергетики.

Он представил данные агентства «Блумберг» за 2015 год, наглядно характеризующие тренды развития возобновляемых источников энергии. Так, на 164 ГВт электроэнергии было построено новых мощностей на ВИЭ и на 110 ГВт – традиционные углеводородные источники. Так что возобнов­ляемые источники сегодня существенно опережают по своему развитию традиционные.

Существует расхожее мнение о том, что возобновляемые источники являются дорогими и не сопоставимыми по своей эффективности с традиционными производителями. Однако за последние 5 лет себестоимость производства единицы электроэнергии из ВИЭ сократилась вдвое. Если эффективность традиционных источников можно измерять единицами процентов роста эффективности, то потенциал роста в альтернативной энергетике на ближайшие 5 лет остается приблизительно таким же.



Все это говорит о том, что баланс будет меняться. Будут появляться значительные доли ВИЭ. Пока они существуют на развитых рынках. Лидерами традиционно являются Китай, США, Япония. В прошлом году общий объем инвестиций в альтернативные источники энергии составил порядка 330 млрд долларов. Так что доля производства энергии из альтернативных источников увеличивается. Ожидается, что к 2040 году в энергобалансе Германии они будут составлять порядка 50%, Индии – 40%, более 20% – Китая и Японии.

Президент фонда «Сколково» выразил уверенность, что тот потенциал, которым обладает Россия по созданию полноценной интегрированной альтернативной энергетики, будет реализован в ближайшее время.



Коснулся В. Вексельберг и развития инноваций, реализации научного потенциала.

– Атомная отрасль, а не только атомная энергетика, – это чрезвычайно высокотехнологическая индустрия, которая сочетает в себе самые современные передовые технологии в самых разнообразных отраслях дея­тельности, – подчеркнул он. – Это энергомашиностроение, это появление новых материалов, это лазерная техника, робототехника. И мне верится, что один из системообразующих элементов российской экономики – атомная отрасль – станет тем самым локомотивом, который будет способствовать развитию инноваций, появлению новых знаний в нашей стране.



Главный критерий – безопасность

В ходе дискуссий участники форума, конечно, не обошли вниманием такой основополагающий вопрос, как безопасность атомных электростанций.

– Развивая атомную энергетику, прежде всего нужно помнить об обес­печении безопасности, – подчерк­нул на открытии форума председатель Всемирной ассоциации операторов АЭС (WANO) Жак Регальдо. – С одной стороны, во многих странах строятся новые реакторы, открываются новые АЭС, а с другой стороны, целый ряд стран сталкивается с проблемой старения атомных электро­станций. В этой ситуа­ции нам необхо­дима максимальная обес­печенность информацией и максимальная прозрачность. Во главе угла должна стоять безопасность, и мы рассчитываем на сообщество, которое будет поддерживать, создавать и следовать высочайшим стандартам безопасности в атомной энергетике. Мы еще острее осознаем, насколько важно формировать высокие стандарты безопасности в атомной энергетике. Насколько важно следовать им и всегда помнить о том, что мирный атом должен быть в первую очередь безопасным.



О необходимости гармонизации требований к безопасности говорил на пленарном заседании генеральный директор корпорации «Фортум» Пекка Лундмарк (Финляндия). По его мнению, правительства всех стран должны обеспечить прозрачные правила игры и определить четкие требования к безопасности при неизменной экономической обоснованности. Атомная энергетика должна прийти к более стандартизованным конструкциям, проектам по сравнению с ныне существующими, уверен он.



Уполномоченный правительства Венгрии по вопросам расширения АЭС «Пакш» Атилла Ассоди проинформировал о том, что в Венгрии атомная электростанция «Пакш» снабжает 30% страны электроэнергией. К 30-м годам эти энергоблоки будут выведены из эксплуатации по достижении предельного срока службы. Поэтому в 2014 году правительство приняло решение о строительстве нового энергоблока. Заключен контракт, в котором определены тип электростанции, требования к технологии и обеспечению ее безопасности. В этом документе учтены уроки, вынесенные из ядерных трагедий прошлого.



В соответствии с требованиями по безопасности, принятыми в Венгрии, при проектировании такого рода сооружений должны быть приняты во внимание все возможные природные катастрофы, частотность которых должна рассматриваться за последние 100 лет. Плюс к тому, говоря об уроках «Фукусимы», регулятор принял решение в исходных данных по проектированию ужесточить условия.

– Новая электростанция, которая сейчас проектируется «Росатомом», должна выдерживать различные режимы и совпадения негативных технологических факторов, – заявил он. – Это означает, что даже в случае непредвиденного развития событий и крайней опасности не произойдет выброса радиоактивных веществ с электростанции. Нам были необходимы различные системы безопасности, предотвращающие выброс радиоактивных веществ даже в ситуации расплавления активной зоны реактора. Вот на таких условиях велось проектирование атомной станции. И именно такие условия гарантируют минимальное воздействие электростанции на окружающую среду.



Соглашение – в действии

О выполнении Россией обязательств по Парижскому соглашению сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви. В начале своего выступления он зачитал приветствие министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, отметившего, что за последние несколько лет в России принят целый ряд нормативно-правовых актов, сформировавших основу для перехода российских отраслей экономики на наилучшие доступные технологии. Министр выразил уверенность, что атомная отрасль всегда будет находиться в авангарде этих изменений и станет драйвером перехода предприятий на самые современные экологически безопасные принципы управления производством.



Вице-министр констатировал, что Россия приступила к выполнению своих обязательств перед ратификацией Парижского соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу к 2020 году. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке Россия подписала соглашение о его ратификации. Основное отличие Парижского соглашения от Киотского протокола состоит в том, что в нем отсутствуют квоты выброса углекислого газа. В марте 2015 года правительство РФ представило план энергетического развития, в котором преду­смотрено сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году до уровня 70–75% от показателя 1990 года.

В настоящее время в РФ ведется подготовка национального плана реа­лизации комплексных мер по совершенствованию госрегулирования выбросов парниковых газов и подготовка к ратификации самого Парижского соглашения.



Еще до подписания Парижского соглашения в РФ вопросу о предотвращении негативного воздействия на изменение климата придавалось большое значение. В связи с этим принят ряд стратегических до­кументов, определяющих долгосрочную стратегию безопасного и устойчивого организационно-хозяйственного экономического и социального развития в условиях изменяющегося климата.

В настоящее время в РФ принят вектор низкоуглеродного развития экономики, сформированы основы его реализации. Сейчас идет разработка дополнительных нормативных документов, обеспечивающих достижение установленных целей в отдельных отраслях и секторах экономики.



Касаясь роли ядерной энергетики в безуглеродном балансе России, С. Леви отметил, что согласно комплексному плану реализации климатической доктрины до 2020 года предусмотрены мероприятия по внедрению инновационных технологий на основе использования атомной энергии для ограничения выбросов парниковых газов в промышленности и энергетике. Таким образом, правительство РФ рассматривает атомную энергетику как одно из направлений по снижению выбросов парниковых газов.



Развивая сотрудничество

Одну из центральных экспозиций на выставочной площадке ­«АТОМЭКСПО-2016» развернула национальная атомная компания «Казатомпром», представившая различные направления своей деятельности.

В рамках форума состоялась встреча председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Аскара Жумагалиева и генерального директора госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко, на которой был обсужден широкий круг вопросов по развитию взаимовыгодного казахстанско-российского сотрудничества в сфере атомной индустрии.

Наряду с этим Национальный ядерный центр РК и компания «Русатом – международная сеть» подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве. Согласно заключенному документу стороны планируют сотрудничать и обмениваться опытом в области использования атомной энергии в мирных целях, включая развитие человеческих ресурсов, реализацию совместных образовательных программ, научно-технических исследований и разработок, а также экологических программ.



Как сообщил журналистам в кулуарах форума председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев, компания согласно принятой стратегии проводит диверсификацию производства. «Казатомпром» нацелен не только на выпуск и реализацию природного урана, но и на создание в Казахстане цепочки ядерного топливного цикла, производство наряду с природным ураном конверсионного продукта, в том числе ядерного топлива в виде тепловыделяющих сборок. В этом направлении налажены деловые связи с партнерами из Китая и Франции. С канадской компанией Cameco планируется создание аффинажного завода по выпуску конверсионного продукта.

И конечно, «Казатомпром» тесно сотрудничает с «Росатомом» по вопросам добычи и обогащения урана. Действуют совместные предприятия, позволяющие из природного урана производить через соответствующие переделы обогащенный уран.



Задачи на перспективу

Среди ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение спикеров, было появление на рынке реакторов четвертого поколения.

– Принципиальное условие в атомной энергетике – предлагать на рынке только то, что имеет референтность: то, что построил у себя и гарантируешь безопасную эксплуатацию, – высказал точку зрения на этот счет С. Кириенко. – Сегодня появляются реакторы четвертого поколения. Мы с ними сейчас работаем, но это пока некоммерческий продукт. Шаг в этом направлении – запущенный в промышленную эксплуатацию ­БН-800 – быстрый реактор с натриевым теплоносителем, который в прошлом году вступил в промышленную эксплуатацию на Белоярской атомной станции. В Северске, в Томской области, идет сооружение реактора со свинцовым теплоносителем. Это две развилки. Мы уверены, что четвертое поколение – это быстрые реакторы. Но вопрос: какой теплоноситель, и самый главный вопрос заключается в топливном цикле. Задача стоит не реактор сделать, а создать систему – реактор вместе с топливным циклом. Эта работа уже идет. У нас прошли успешные испытания уран-плутониевого топлива, которое позволяет обес­печивать потенциальное замыкание топливного цикла.



Глава «Росатома» рассказал, что в ближайшие 15 лет основным коммерческим продуктом будут тепловые реакторы. Потенциал этой технологии очень высок. Тем более что есть интересные, перспективные разработки по тепловым реакторам, позволяющим использовать современное топливо и отрабатывать технологии замыкания топливного цикла.

А с горизонта 2030 года наступит время, когда активнее начнет включаться новое поколение реакторов.

– Мне кажется, что, как и с возобновляемыми источниками, это тоже будет не конкуренция, а симбиоз, – предположил он. – Потому что правильнее будет говорить о комплексных парках. Наш прогноз – хорошее сочетание: один быстрый реактор и 4 тепловых реактора. Тогда отходы тепловых реакторов становятся топливом замыкания цикла для быстрого реактора. Это хороший симбиоз с поэтапным и плавным переходом.



В свою очередь президент атомного общества Франции Кристоф Беар добавил:

– Мы сейчас работаем над реактором на быстрых нейтронах четвертого поколения. Прежде всего нам надо проработать систему их безопасности. Один из прототипов такого реактора можно будет ввести в строй к 2040 году. Мы намерены наработать опыт его эксплуатации и использовать для проектирования промышленного реактора. Здесь мы следуем пошаговой стратегии. К концу нынешнего столетия планируем получить 3 реактора, работающих на этих принципах, общей мощностью 1 тысяча мегаватт. Это необходимо сделать для того, чтобы прекратить рост плутониевых запасов и увеличение объемов отработанного плутониево-уранового топлива, что позволит нам впоследствии повысить количество реакторов, работающих на быстрых нейтронах.

Как разъяснил К. Беар, реакторы на быстрых нейтронах, во-первых, обеспечивают дожигание любого типа плутония, который там используется; во-вторых, экономят ресурсы природного урана, они более эффективны в использовании, лучше применяют 238-й изотоп урана.



Кроме того, реакторы на быстрых нейтронах могут также сжигать актониды и таким образом значительно снижать активность отработанного ядерного топлива. Поэтому Франция решила использовать реактор на быстрых нейтронах с натрием в качестве теплоносителя и имеет сейчас демонстрационный реактор. Планируется также в качестве теплоносителя применять газ и закрытый цикл для реакторов на быстрых нейтронах, использование их в дальнейшем на водных реакторах.

По его мнению, реакторы на быстрых нейтронах станут значительными источниками электроэнергии. Но вначале предстоит их разработать, испытать и ввести в эксплуатацию, продемонстрировать, что этот топливный цикл действительно работает, и что утилизация плутония может эффективно проходить на промышленном уровне.



Жизнь без углеродов возможна!

Одним из первых «граждан нулевого выброса CO2» можно назвать президента организации «Защитники природы за атомную энергетику» Бруно Комби (Франция). На форуме он рассказал о том, что уже 4 года живет в окрестностях Парижа в доме, построенном из экологически чистых материалов и не потребляющем большого количества электроэнергии. На крыше дома установлены 12 солнечных панелей общей площадью 20 кв. м. Он ездит на электрическом автомобиле.

Бруно Комби на своем примере демонстрирует опыт использования безуглеродных технологий. Возглавляемая им организация считает атомную энергетику «зеленой» и чистой. Хотя немало защитников природы все еще оценивают ее как вредную, несмотря на большое количество исследований, доказывающих обратное. Но его организация выступает за использование атомных технологий в мирных целях – в медицине, для производства электроэнергии и так далее.



По словам Бруно Комби, в ХХ веке люди сожгли запасы нефти, на формирование которой в природе ушло более миллиона лет. Но это неэкологичный подход, и он не является залогом устойчивого развития. 95% выработки энергии приходится на углеродные энергоносители и около 3% общего объема энергии в мире – на ВИЭ. Поэтому единственным надежным, доступным и дешевым источником энергии является ядерная энергия.



– Всего один грамм урана производит больше энергии, чем целая тонна нефти, – подметил он. – Многих беспокоит вопрос радиации, но напомню, что радиация – это природное явление. Радиация исходит от солнца, земли, космоса, радиация есть даже в нашем собственном теле. Реакторы четвертого поколения, которые будут вводиться в строй, станут еще чище и надежнее.

– У нас есть только одна планета, только один дом, но он очень хрупкий, и его сохранение для будущих поколений – наша общая цель, – заявил на форуме президент организации «Защитники природы за атомную энергетику».

