Атомную электростанцию построят в Узбекистане

В мире
793
Фото пресс-службы Президента Узбекистана
В Узбекистане построят атомную электростанцию. Об этом на совещании, посвященном вопросам реализации организационно-технических мероприятий по созданию атомной энергетики в стране, объявил Президент Шавкат Мирзиёев, передает Kazpravda.kz.

"Для использования атомной энергии в мирных целях в нашей стране начата работа по созданию атомной энергетики. С Госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 тысяча 200 мегаватт каждый. Для строительства атомной электростанции отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире. Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года", – говорится в сообщении на сайте главы Узбекистана.

Отмечено, что в результате запуска атомной электростанции будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Посредством переработки данного источника будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в Узбекистан будет поступать 550-600 миллионов долларов в год.

Президент РУ дал поручение по изучению опыта развитых стран по строительству подобных объектов, разработке технических условий для размещения атомной электростанции, качественному выполнению геологоразведочных работ.

Популярное

Все
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Полиция была вынуждена открыть огонь для задержания водителя в Атырауской области
Школы и вузы объединились в защите прав детей
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Тенге окреп к доллару
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Букмекер экстрадирована в Казахстан
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Ремонт на шахте имени Костенко займет 2-2,5 месяца – аким области
В Костанае строят завод полного цикла по выпуску автомобилей Kia
В Астане накренилась одна из опор LRT
В Кыргызстане запретили "матчество"
Число сделок с жилой недвижимостью в Астане резко упало
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Назначен замначальника Генштаба ВС Казахстана
Жибек Куламбаева: "Сегодняшняя победа - особенная для меня"
Первое командное место на чемпионате Азии завоевал Казахстан
Сингл "Битлз" возглавил хит-парад Великобритании впервые с 1969 года
Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня
Экс-министр Бишимбаев водворен в ИВС
Впервые за долгое время у Казахстана медаль в фигурном катании
Есть 12-я лицензия!
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
А началось все с песен Абая

Читайте также

Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля …
Около 40 человек погибли в ДТП в Индии
15 сотрудников "Врачей без границ" въехали в Газу через Еги…
ЮНИСЕФ сообщил, сколько детей остаются в секторе Газа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]