Атомную электростанцию построят в Узбекистане

Фото пресс-службы Президента Узбекистана
В Узбекистане построят атомную электростанцию. Об этом на совещании, посвященном вопросам реализации организационно-технических мероприятий по созданию атомной энергетики в стране, объявил Президент Шавкат Мирзиёев, передает Kazpravda.kz
.
"Для использования атомной энергии в мирных целях в нашей стране начата работа по созданию атомной энергетики. С Госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 тысяча 200 мегаватт каждый. Для строительства атомной электростанции отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире. Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года", – говорится в сообщении на сайте главы Узбекистана.
Отмечено, что в результате запуска атомной электростанции будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Посредством переработки данного источника будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в Узбекистан будет поступать 550-600 миллионов долларов в год.
Президент РУ дал поручение по изучению опыта развитых стран по строительству подобных объектов, разработке технических условий для размещения атомной электростанции, качественному выполнению геологоразведочных работ.