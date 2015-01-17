Аттестация офицеров пройдет в Казахстане

В казахстанской армии пройдет аттестация офицерского состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"Заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров провел совещание по вопросу аттестации офицерского состава, где были доведены цели, порядок, требования, а также новшества, применяемые в 2015 году. Перед участниками выступили и ответили на вопросы руководители департаментов кадров, боевой подготовки, юридического департамента, Главного управления военной полиции, Центрального спортивного клуба армии, а также представитель психологической службы Министерства обороны", – говорится в пресс-релизе.
Как отмечается в материале, в тестах для офицеров появились новшества.
"Наряду с тестированием на знание положений законодательства одними из нововведений являются внедрение в программу аттестации офицеров психологического тестирования, тестирования на знание антикоррупционного законодательства, зачетов по профессиональной и физической подготовке. Все новшества призваны обеспечить гласность, объективность аттестации, формирование эффективного резерва офицерского состава для назначения на высшие должности и направления на обучение", – указывается в распространенной информации.
В министерстве уже определили подразделения, где будут апробированы разработанные тесты.
"Также было доведено, что в рамках аттестации на базе 4 воинских частей будут проведены испытания проекта рейтинговой системы оценки офицерского состава, которая выражается в баллах и основана на сравнении личных качеств, способностей, результатов служебной деятельности. Проект разработан во внедряемой автоматизированной системе кадрового учета Вооруженных сил", – добавляет пресс-служба МО РК.