Общество
Аттестация офицеров пройдет в Казахстане
Батырбек Агимбетов
В казахстанской армии пройдет аттестация офицерского состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. 

"Заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров провел совещание по вопросу аттестации офицерского состава, где были доведены цели, порядок, требования, а также новшества, применяемые в 2015 году. Перед участниками выступили и ответили на вопросы руководители департаментов кадров, боевой подготовки, юридического департамента, Главного управления военной полиции, Центрального спортивного клуба армии, а также представитель психологической службы Министерства обороны", – говорится в пресс-релизе. 

Как отмечается в материале, в тестах для офицеров появились новшества.  

"Наряду с тестированием на знание положений законодательства одними из нововведений являются внедрение в программу аттестации офицеров психологического тестирования, тестирования на знание антикоррупционного законодательства, зачетов по профессиональной и физической подготовке. Все новшества призваны обеспечить гласность, объективность аттестации, формирование эффективного резерва офицерского состава для назначения на высшие должности и направления на обучение", – указывается в распространенной информации.

В министерстве уже определили подразделения, где будут апробированы разработанные тесты. 
   
"Также было доведено, что в рамках аттестации на базе 4 воинских частей будут проведены испытания проекта рейтинговой системы оценки офицерского состава, которая выражается в баллах и основана на сравнении личных качеств, способностей, результатов служебной деятельности. Проект разработан во внедряемой автоматизированной системе кадрового учета Вооруженных сил", – добавляет пресс-служба МО РК. 

54ba37567d1b51421490006.JPG

54ba37666264f1421490022.JPG

54ba377db2e491421490045.JPG

Популярное

Все
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Внешние и внутренние факторы играют против тенге
Воздушный шар в центре города – явление само по себе редкое, но если он еще и падает...
Перспективы края Великих гор
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска
Аксакал шагает по стране
В магазине торгуют за спасибо!
Пятый район появился в Шымкенте
Священна земля Казахстана
Осторожно, вода!
Талант из Улытау
Пусть загрязнитель платит
Каникулы с книгой
Золотые дипломы выпускникам
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Перепил, убил – в тюрьму
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Закон Республики Казахстан
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Документы передали дух эпохи
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество , Спорт
Елена Рыбакина ответила на вопрос о своем гражданстве
Сельское хозяйство , Общество
В 13,5 млн тенге обошлись бюджету фейковые породистые овцы …
Президент , Политика , Общество
Токаев обозначил три приоритета для молодежи Нового Казахст…
Общество , Цифровизация
В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять водительское уд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]