Фото: Минпросвещения РК
Президент , Послания , Образование
Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей – Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии третьей сессии Парламента РК VII созыва, рассказал о том, как будут добиваться повышения качества образования в детских садах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима», – отметил Президент.

По его словам, необходимо кардинально решить вопрос с обеспеченностью детскими садами.

Параллельно, добавил Токаев, нужно принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей.

«Нужно установить четкие требования к специалистам этой сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку. Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей», – заявил он.

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