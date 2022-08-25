Атырауские спасатели вызволили годовалого ребенка из заблокированного автомобиля

В ДЧС Атырауской области сообщили о спасении ребенка из заблокированного автомобиля, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня утром, 25 августа, поступило сообщение о том, что в микрорайоне Геолог в запертой машине находится малолетний ребенок. Незамедлительно прибыв на место вызова, спасатели установили, что в заблокированной машине находится полуторогодовалый ребенок. Рядом с автомобилем находилась его мама. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью аварийно-спасательных средств разблокировали дверь салона", - рассказали в ДЧС.

Ребенок был передан матери, в медицинской помощи не нуждался, добавили в пресс-службе.