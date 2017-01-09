Атырауские врачи будут предотвращать инсульты

В инсультном центре при областной больнице Атырау открылся новый ангиографический кабинет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Местные кардиологи возлагают большие надежды на новое оборудование – при помощи него можно ставить более точные диагнозы и на более ранних сроках. К слову, уже проведено 17 операций.
Ангиографический кабинет позволит ежегодно проводить порядка 150 плановых и 200 внеплановых эндоваскулярных вмешательств.
"Раньше мы могли полагаться только на данные компьютерной томографии и определять вид инсульта. С новым оборудованием мы можем создавать полную, детальную картину процессов, происходящих в сосудах головного мозга, а значит, работать на опережение необратимых процессов", – отмечает главный врач Атырауской областной больницы Саин Шомиров.
Фото с 24.kz
Появились в центре и новые кардиотренажеры для пациентов, перенесших инсульт. Принудительное движение конечностей стимулирует отделы головного мозга, а значит дает возможности для быстрого возвращения к полноценной жизни.
В инсультном центре при Атырауской областной больнице ежегодно лечатся около тысячи человек. Как ожидают местные специалисты, благодаря новому оборудованию уровень смертности от инсультов, который сейчас составляет 7%, снизится вдвое.