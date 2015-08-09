Происшествия
Атырауский полицейский подозревается в убийстве
В Атырау по подозрению в убийстве задержан сотрудник полиции, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz.
По версии следствия, 22-летний полицейский совместно с другим задержанным, гражданином Узбекистана, убили и закопали в 33 км от города еще одного узбекского поданного, 26 лет.
Предполагается, что убийство было совершено с целью ограбления.
При аресте у подозреваемых изъяли ювелирные украшения, принадлежавшие погибшему.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по трем статьям: 125 УК РК ("Похищение человека"), 192 ("Разбой") и 99 ("Убийство").