Атыраусцы взяли верх

Турниры
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде завершился заключительный этап чемпионата Казахстана по волейболу сидя, в котором приняли участие команды из восьми регионов.

Фото Багдата Есжанова

Звание чемпиона страны завоевала команда Атырауской области. Серебряные награды достались спортсменам Кызылординской области, бронзовые – Мангистауской. Далее в итоговой турнирной таблице расположились команды Астаны, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей и области Жетысу.

В церемонии награждения приняли участие заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет и президент Федерации параволейбола РК, вице-президент Национальной федерации волейбола РК Дюсенбай Турганов.

Оргкомитет отметил приза­ми лучших участников первенства в различных номинациях. В частности, лучшим игроком турнира признан Пердебай Намуратов, связующим – Бауыр­жан Сартаев, блокирующим – Жангали Суйеов, либеро – Куаныш Тажиков (все – Атырауская область), нападающим – Ерасыл Абдибек, защитником – Шынгыс Медеуов, подающим – Асылхан Амидолла (все – Кызылординская область).

Приз «Открытие турнира» вручен Берику Измаганбетову (Астана), «За волю к победе» – Бауыржану Уразалиеву, «Самый результативный игрок» – Ерболату Алтаеву (оба – Мангистауская область).

За вклад в развитие параволейбола награждены Расул­ Имангалиев (Атырауская область), Жаксыгали Убниямов (Актюбинская область), Азон Шаймарданов (Западно-Казах­станская область), Эрик Каска­баев (Кызылординская область), Нургазы Сапарбеков (Жамбылская область), Медеу Абенов (Астана), Максат Инкарбеков (область Жетысу) и Куралбек Сеидов (Мангистауская область).

– Впереди нас ждет подготовка к крупным международным соревнованиям, – отметил Дюсенбай Турганов. – Казахстан получил поддержку Азиатской федерации параволейбола в проведении чемпионата Азии по волейболу сидя в Казахстане. Континентальное первенство планируется в Астане в 2027 году. Эти старты станут для нас важным этапом отбора на XVIII летние Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе в США в августе 2028 года.

#Кызылорда #волейбол сидя #ЧРК

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