Ауди опрокинулась в кювет, пассажир погиб

Ещё два пассажира машины получили тяжелые травмы.

Фото: Polisia.kz

Смертельное ДТП произошло сегодня, 26 февраля, в Панфиловском районе в Жетисуской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Один человек погиб, двое травмированы в результате опрокидывания авто на 275 км автодороги Западный Китай - Западная Европа.

Водитель Ауди-100 на высокой скорости, потеряв управление автомашиной допустил ее опрокидывание.

В салоне авто находились четыре пассажира, один из которых – 61-летний мужчина погиб.

Двоих с серьёзными травмами госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа.