Аудит в государственном масштабе

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Козы-Корпеш Джанбурчин доложил Главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2016 год и задачах на предстоящий период.

Кроме того, председатель Счетного комитета проинформировал Президента о мерах, принимаемых в реализацию Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», сообщил о мероприятиях по противодействию коррупции как в рядах Счетного комитета, так и на объектах государственного аудита.

В заключение председатель Счетного комитета доложил о проведенной в 2016 году работе Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.