Аудиторам от НПП угрожают расправой – зампред Альтаев

Технологии
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Ксения Воронина
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" в лице заместителя председателя правления Нуржана Альтаева обратилась к производителям с просьбой сообщать об известных им нарушениях при выдаче сертификатов CT-KZ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Заметим, что НПП занялась внутренним аудитом выданных сертификатов формы CT-KZ в связи с возложенными на нее полномочиями.

"Несмотря на то, что функции по оформлению и удостоверению сертификатов о происхождении товара были переданы Нацпалате еще 12 июля прошлого года, полномочия самостоятельно проводить проверку, выезжать на места и фиксировать имеющиеся нарушения НПП получила только 2 июня 2015 года, указом МИР РК. Так, 12 июня нами по поступившей жалобе была проведена проверка предприятия, которое участвует в многомиллионном тендере АО "НК "КТЖ" о том, что указанная продукция не является казахстанской и что в действительности никакого производства нет. По итогам проверки выездная комиссия выявила ряд серьезных нарушений, и приказом главы НПП сертификат был аннулирован, а также исключен из реестра", – рассказал Альтаев, добавив, что в данный момент Нацпалатой инициированы и другие проверки, а в адрес аудиторов звучат анонимные угрозы.

"Когда пошла первая проверка, на сотрудников сразу начало оказываться огромное давление. Раздавались звонки, угрожали силовой расправой. Сотрудники были в нервном состоянии и было очень непросто. Когда начинаешь объективно разбираться во всех этих вопросах, особенно если речь идет о многомиллиардных тендерах, то давление идет колоссальное. Но, несмотря на это, мы намерены продолжать свою работу", – заявил зампред Нацпалаты.

На сегодня в НПП поступило 18 обращений с просьбой провести проверку на соответствие CT-KZ. Также Нацпалата предполагает, что из 3 000 зарегистрированных в реестре сертификатов около половины могут оказаться выданными неправомерно или с нарушениями.

"Нацпалата будет проводить тщательную проверку выданных сертификатов, с привлечением сотрудников МИР РК, отраслевых ассоциаций и сотрудников региональных палат предпринимателей. Мы подготовили список компетентных специалистов из регионов, которые будут привлекаться в качестве технических экспертов при проведении внутреннего аудита по всем направлениям отраслевой промышленности", – сообщил Альтаев.

Свои жалобы и обращения предприниматели могут оставить по единому номеру Call-центра: 59-79-60, или заполнив специальную форму на сайте НПП.

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