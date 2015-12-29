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​Аудитория имени тележурналиста
Максут ИРЖАНОВ, Астана

На торжественном мероприятии присутствовали депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, общественные деятели, известные писатели, руководители ведущих СМИ и профессорско-преподавательский состав университета. Ленту перед входом в именную аудиторию вместе с сенатором Нурланом Оразалиным перерезал сам виновник торжества. Очень приятно, когда человек получает такой новогодний подарок и признание при жизни.

Султан Оразалы, известный государственный и общественный деятель, обладатель премии Президента РК в области журналистики, академик международной Евразийской академии телевидения и радио, внес неоценимый вклад в развитие казахской культуры, формирование модели единой государственной языковой политики, а также становление казахской тележурналис­тики. Он был ведущим таких телепередач, как «Сухбат», «Айтыс», «Кездесу», «Халык казынасы». Его интервью с Габитом Мусреповым, Ильясом Есенберлиным, Чингизом Айтматовым и другими деятелями культуры вошли в золотой фонд отечественного телевидения. В свое время поэтесса Фариза Онгарсынова говорила примерно так: «Если основателями казахского телевидения являются два человека, то один из них, несомненно, Султан Оразалы».

– Он беседовал со многими выдающимися личностями, – говорит Н. Оразалин. – Помню, интервью с Чингизом Айтматовым в то время оказалось очень значимым для общества. Султан Оразалы создавал свои прекрасные работы, используя все технические возможности телевидения той эпохи. Это человек, который посвятил всю свою жизнь журналистике.

Аудитория создана для теоретических и практических занятий студентов, обучающихся по специальности «журналистика». В новом помещении для них соз­даны все необходимые условия для учебы и журналистской работы, здесь они смогут ознакомиться с архивными материалами и трудами мэтра тележурналистики Султана Оразалы. 

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