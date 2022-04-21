Аудитория Ташенова

В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоялась международная научная конференция «Актуальные проблемы химической науки и химического образования», посвященная памяти доктора химических наук, профессора Ауэзхана Ташенова.

В ее работе приняли участие видные ученые и общественные деятели нашей страны и зарубежья, преподаватели и студенты столичных вузов. После пленарного заседания научная конференция продолжила свою работу на секционных заседаниях. Всего же на конференцию было предоставлено 185 докладов, участвовали более 300 ученых и преподавателей школ из разных городов Казахстана, а также зарубежные ученые.

Во второй половине дня состоя­лась торжественная церемония открытия учебной химической аудитории имени Ауэзхана Ташенова в школе № 48 г. Нур-Султана. Начиная с 1997 года он проводил активную работу по укреплению тесной связи между кафедрой химии и школами столицы. Здесь учащиеся получили возможность проводить химические экспе­рименты в лабораториях кафедры химии. Ежегодно на кафедре проводится химическая олимпиада для школьников города. Ауэзхан Карипханович в течение 20 лет возглавлял жюри городской химической олимпиады и способствовал проведению этих тематических олимпиад на должном уровне. При этом преподаватели кафедры теперь ежегодно готовят и проводят экспериментальный тур химических олимпиад. Кроме того, в течение учебного года они читают лекции, проводят семинарские занятия по решению задач, актуальным вопросам ЕНТ, а также химические эксперименты. Ежегодно для учителей школ ко Дню химика проводятся научные, научно-практические конференции.

На церемонии открытия учебной аудитории перед присутствующими выступили ученики Ауэзхана Карипхановича, вниманию гостей были представлены урок по химическому эксперименту, подготовленный учениками школы № 48, а также выступление юных домбристов.