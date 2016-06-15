Аукцион месторождений Казахстана перенесен на осень – Рау
Ксения Воронина
Аукцион месторождений Казахстана перенесен на осень. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, выступая на пресс-конференции СЦК в рамках VII Международного горно-металлургического конгресса и выставки "Astana Mining&Metallurgy" (АММ), передает корреспондент Kazpravda.kz.
Альберт Рау пояснил, что объявления об аукционе было и было выставлено 101 месторождение, три из которых – добыча, 98 – разведка.
"Была подготовлена вся информация, но нас не удовлетворило количество заявок, мы решили немножко оттянуть и надеемся провести его этой осенью. А объявление было, мы его даже на сайте АММ вывешивали и хотели, чтобы наши гости увидели, насколько это увлекательное действие, но не получилось, проведем, надеюсь, в этом году", – сказал вице-министр.
Напомним, ранее глава МИР РК Асет Исекешев уточнил, что на аукцион выставляются слабоизученные участки недр, требующие дополнительных поисковых работ. Участки специально выбираются около моногородов с оснащенной ресурсной базой для того, чтобы создать, сохранить рабочие места в этих регионах.
В декабре 2015 года на специальный аукцион выставили сразу 50 месторождений, где можно добывать золото, серебро и драгоценные камни. По его итогам в бюджет было привлечено более 1,5 млрд тенге в качестве подписных бонусов по 36 лотам.