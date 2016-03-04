​Аул – источник духовности и развития

Как сохранить себя, свою идентичность в эпоху масштабной турбулентности, нестабильности международных отношений? Какие меры нужно принять, чтобы сохранить традиции и обычаи, культурный и духовный код нашего народа?

На эти сложные вопросы современности смог дать четкий ответ Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В своей программной статье «План нации – путь к казахстанской мечте» Глава государства отметил: «У каждого поколения есть свои мечты, и в них всегда отражается стремление не только к личному и семейному благополучию. В них всегда есть чувства любви к родной земле, думы о счастье своего народа и Отечества».

Партия «Ауыл» считает: «Огромное значение для развития общества имеют духовно-нравственные ценности. Это наш родник, наши истоки и корни».

Понятия «золотая колыбель», «священный шанырак», «земля предков» для нашего народа являются сакральными. Средоточием этого триединства являются аул и село. Для всего народа земля предков – это Родина, Отчизна, Казахстан.

Весомую роль в структуре экономики занимает аграрный сектор. Об этом постоянно напоминает Елбасы. Село всегда находится под пристальным вниманием государства. В рамках государственных программ проводится комплексная работа по повышению конкурентоспособности и модернизации сельского хозяйства, вследствие чего начал повышаться потенциал агропромышленного сектора.

Все позитивные изменения, происходящие в развитии села, его инфраструктуры, неразрывно связаны с принципом Президента страны о социальной ответственности государства.

В этом ключе партия «Ауыл» считает: «Село и агропромышленный комплекс занимают особое место в реализации задач по полномасштабной модернизации страны».

Какие шаги нужно предпринять, чтобы село стало источником развития и драйвером экономического развития?

Вопрос сложный... Попытаемся ответить.

Казахстан располагает 180 млн га пашенных земель, граничит с крупными импортерами мяса, такими как Россия и Китай. По мнению экспертов, экспортные возможности только для этих двух стран составляют более 5 млрд долларов, это больше, чем сумма, поступаю­щая от экспорта зерна. Комментарии излишни.

При этом степень развития скотоводства все еще находится в стадии становления, наметились негативные тенденции. В последние 5 лет наблюдается снижение поголовья скота, снижена рождаемость телят – 6,9%, ягнят – 2,2%. С каждой коровы в среднем надой составляет всего 2 250–2 270 кг. Главная причина низкой производительности – это недостаточное использование потенциала подворовых хозяйств.

Между тем 82% молока, 64% мяса производятся в подсобных хозяйствах. Сегодня в подсобных хозяйствах граждан содержатся 65% КРС, 61% коз и овец, 54% лошадей от общего их количества, производится 72% животноводческой продукции от всего объема произведенной валовой продукции животноводства. Такой потенциал мы должны использовать максимально эффективно, ибо это источник благ всего населения.

Для решения этих проблем мы предложили создать кредитные кооперативы в сельских округах. Они могли бы кредитовать не только аграрное производство, но и других жителей села для открытия несельскохозяйственных видов бизнеса.

Пришло время стимулировать создание кооперативов по производству, переработке, хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции, сервисному и кредитному обслуживанию сельхозтоваропроизводителей. Обеспечить доступ на рынок крестьянам, садоводам и огородникам, реализующим собственную продукцию.

В стране созданы условия для комплексного развития также коневодства. За последние годы ежегодный прирост лошадей составил 150–200 тыс. голов, сегодня общая численность лошадей составляет около 2 млн голов. За последние 2 года государство выделило в виде субсидий 2,5 млрд тенге на развитие племенного хозяйства, также на покупку кормов. Вместе с тем эти меры пока не позволяют решить вопросы устойчивого развития отрасли. На сегодня 98% голов лошадей используются для получения чистой продукции, производится 93 000 т мяса. Тем не менее прибыль в отрасли минимальная, принимаемые меры не имеют комплексного характера развития сельского хозяйства.

Считаем целесообразным создать индустрию «национальных деликатесов» посредством пропаганды на международном уровне целебных качеств конины, путем создания кластера по разведению, переработке продукции из конины. Этот вопрос требует внимания и поддержки со стороны государства. Если эти шаги будут предприняты, мы в состоя­нии создать национальный сельскохозяйственный бренд страны.

Таких неиспользуемых резервов развития можно выявить в каждой отрасли агропромышленного комплекса страны. Можно было бы создать технологическую цепь производства и реализации зерна, бахчевых культур.

Еще одна проблема – необходимо создать должный общественный и государственный контроль за выделяемыми государством финансовыми ресурсами. Мы считаем недопустимым, чтобы выделяемые государством финансовые ресурсы в трудную экономическую эпоху попадали в руки нечистоплотных чиновников и спекулянтов, которые всегда готовы взвинтить цены в угоду конъюнктуре и личного обогащения.

Нововведения в вопросах гос­поддержки должны учитывать интересы большинства сельчан и должны вводиться с учетом мнений сельхозпроизводителей.

Согласно исследованиям экспертного сообщества, только 3% кредитных ресурсов банковского и государственного сектора страны доступны сельчанам, между тем около 45% населения страны проживают в сельской местности.

На повестке дня остро стоит вопрос модернизации социальных объектов, развития культурно-бытовых услуг, капитального ремонта сельских дорог.

Для комплексного решения этих проблем села партия «Ауыл» предлагает разработать и реализовать государственную программу «Инфраструктура села», преду­сматривающую комплексное развитие сельских территорий – развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

В процессе реализации программы можно было бы использовать финансово-организационный потенциал частного сектора.

Мы призываем бизнесменов участвовать в строительстве и ремонте объектов социально-бытового назначения, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта в сельской местности.

Эти системные меры способны поднять на качественно новый уровень социальную сферу, человеческий потенциал сельской местности, а агропромышленный комплекс сможет стать локомотивом диверсификации экономики страны.

А теперь о духовной жизни аула и села.

Великий Мухтар Ауэзов отмечал: «Если хочешь быть страной – начинай с колыбели». Многие утрируют слова мэтра, дают прямое изложение. Ведь М. Ауэзов имеет в виду совсем другое, он подсказывает: сохраняйте и развивайте родную культуру, номадическое сознание и способ мышления. Степную философию, которая стала основой для создания культурного пласта для многих народов и целых государств.

Такие страны, как Япония, Китай, Малайзия, Индонезия, Сингапур, для развития использовали свои исторические корни, культуру как фактор модернизации экономики. На мой взгляд, слова Мухтара Ауэзова надо понимать в таком ключе.

Китайская мудрость гласит: «Корни устойчивости государства лежат в традициях народа». Эта философия не потеряла ак­туальности и на современном этапе.

Сегодня в Европе начали говорить о кризисе идеи мультикультурализма, о сохранении культуры, языка, бытия.

Вывод: аул и село должны быть духовным очагом, где все общество может почувствовать тепло, если хотите, родительскую ласку, центром традиций и обычаев нашего народа.

Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым была провозглашена национальная идея «Мәңгілік Ел».

Основная цель партии «Ауыл» – развитие традиционных ценнос­тей нашего народа, укрепление независимости нашей Родины – Казахстана, воплощение идеи «Мәңгілік Ел»!

Аул и село мы рассматриваем как святое место, где берет свое начало «Мәңгілік Ел»!

Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»

Ответственный за выпуск: Р. Жоламан