Аул с задатками донора Свежий выпуск 666 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Мало того, аульчане сами ремонтируют дорогу районного значения, точнее, ежегодно готовят ее к зиме. Между собой 12-километровый отрезок грейдера они называют «дорогой жизни». По ней, причем ежедневно, доставляются в город излишки домашнего подворья, летом и осенью корма для окота, перегной для дачников, по ней обратно жители возвращаются с дорогостоящими покупками. Семейный бюджет позволяет.

Проезжая рано утром по «дороге жизни», нам навстречу то и дело попадались ухоженные иномарки, иног­да внедорожники. Молоко, сметану, масло, творог, мясо акадырцы развозят по торговым точкам, объяснил бесконечное движение машин аким сельского округа Болат Дюсенов. Легковушки шли одна за другой. Про себя я подумал, это сколько же надо держать скота, как за ним ухаживать, чтобы автокараванами отправлять продукцию в областной центр.

Но вернемся к ремонту дороги. Перед снегопадами Акадыр выводит всю личную технику на стартовые позиции. В ауле 99 дворов, каждый имеет колесный трактор с прицепом, а то и двумя, или грузовую машину, или погрузчик с бульдозером, которые местные Кулибины смастерили сами. Есть плуги, рыхлители, культиваторы. Есть гусеничные тракторы, переделанные на колесные. Весь этот разношерстный, но надежный автопарк на несколько дней приходит в движение, выполняя, так сказать, общественные работы, подсыпая дорожные ухабы, расширяя узкие места, где зимой скап­ливается снег. В двух местах вырубается тальник, который является хорошей ловушкой для зимних осадков.

Лучше акадырцев никто в Зерендинском районе не работает – факт доказанный и неопровержимый. Раньше их деревня называлась Водопьяновкой. Проживали в ней только немцы. Потом они разъехались кто куда, а их дома купили оралманы, прибывшие из Монголии. Проехав по аулу вдоль и поперек, пришел к выводу: а ведь приезжие дали фору хозяйственным немцам. Такие гаражи, мастерские, другие хозпостройки возвели, любо-дорого посмотреть. Все достается кропотливым трудом, когда даже первоклашки выходят на сенокос, помогая взрослым. Поэтому вдвойне удивительно, как успевают аульчане владеть информацией на любую тему.

В то же время наше общество упрекают в недостаточной политизированности. Конкретно про акадырцев этого не скажешь, особенно если речь заходит о всенародной поддержке Президента. Пусть будет 100 кандидатов на любых выборах, не раздумывая отдадим голоса за Елбасы, говорит пенсионер, бывший учитель Султанбек Абилькас. Благодаря ему мы оказались на исконной родине, имеем все социальные пособия и льготы, у меня в семье 10 детей, все получили образование, трое работают в школе.

К слову сказать, рождаемость в маленьком ауле бьет все рекорды. За неполный минувший год появились на свет 17 младенцев. 80% семей в

Ак­адыре – многодетные. Это ли не показатель успешности местных жителей.

У бывшего учителя в доме – полный достаток. На подворье 4 коровы, 2 лошади, 60 баранов.

– Мне 72 года, до сих пор ухаживаю за скотом, неплохо себя чувствую, государство создает все условия, только не ленись, работай, – делится он впечатлениями. – Поэтому свое будущее лично моя семья связывает с именем Нурсултана Назарбаева.

Его поддержали фермер Умбет Хайбар, молодой животновод Жанибек Жухай, директор школы Жанибек Нуршарипулы, аким сельского округа Болат Дюсенов, другие аульчане. «Hұp жол» для них ясная и доступная программа, акадырцы успели на себе почувствовать ее благотворное влияние на повышение качества жизни населения.

А рулит всем в ауле с задатками донора самозанятая экономика, по сельским меркам удивляя своей мощью. Летом аул, повторимся, где 99 дворов, ежедневно отправляет на рынок 4–5 тонн молока, не считая продукции переработки: сливочного масла, сметаны, айрана, творога. Зимой этот показатель, естественно, в 2 раза меньше. Идет массовый отел, многие телята на подсосе, поэтому часть молока достается им. Зато продуктивность животных растет на глазах.

Местные статорганы, честно сказать, путаются в цифрах. Акадыр, что касается производства товаров в домашних условиях, непредсказуем. Минувшей осенью аульчане планировали продать на мясо 65 голов КРС, фактически продали на треть больше, в целом 23 тонны. И вот местная сенсация. Несколько лет назад в бывшей Водопьяновке был организован цех по производству перегноя. Массовыми его потребителями стали городские дачники, устраивая очереди за качественными и, главное, экологически безопасными удобрениями.

Цех, увеличивая мощности, постепенно превратился в настоящий завод. Аульчане скупают сырье, то есть навоз, где только можно, тем самым доб­ровольно помогая окрестным селам в благоустройстве. Видя их рвение, аким округа решил оказать акадырцам практическую помощь. В селе Чаглинка, административном центре округа, построили навозохранилище, обязав местных жителей свозить домашнюю органику в условленное место. Не успеет яма наполниться, как приезжают соседи на личной технике с погрузчиками, вмиг ее опустошая.

Что следует дальше? А дальше навоз, очищенный от мусора, самопроизвольно перегорает, превращаясь в отличное удобрение для дачников и огородников. Каждую весну и осень аул предлагает свои услуги с доставкой «на дом». Вслед за груженными удобрениями машинами и тракторными тележками выдвигаются на дачные участки плуги, культиваторы, рыхлители, бороны. Аул и таким образом зарабатывает деньги, одновременно проводя сенозаготовки вначале для собственных нужд, затем на продажу. Читателя давно интересует, какой же у акадырцев средний семейный доход. Опять статслужба путается. Вроде недавно был 80 тыс. тенге в месяц, сейчас доходит до 130–150 тыс.

Всем аулом, новая сельская сенсация, акадырцы незаметно для себя и других шагнули в средний класс. Приведем такой факт. Несколько лет назад­ АСП (адресную социальную помощь) в ауле получали 2 семьи. Такая ситуа­ция жителей не устраивала: что мы – хуже других, раз имеем малоимущих, рассуждали они. Решили «адресников» подтянуть к среднему достатку. Помогли им купить скот, обзавестись кормами. Сегодня в Акадыре забыли, что такое АСП, зато хорошо знают, как крепко встать на ноги да еще помочь другим.

На достигнутом они не останавливаются, постоянно в поиске новых для себя дел, отзывается аким округа, приводя такой пример. Недавно приехал к нему на прием 25-летний житель аула с просьбой помочь получить кредит для создания козьей фермы. Городские потребители убедительно просят производить козье молоко, почему бы не попробовать, рассказывал он о бизнес-проекте акиму. Купил 100 коз, 100 овец, будет мясо и молоко.

В 18 километрах от Акадыра аул Уялы, в прошлом прославленное овцеводческое хозяйство. Ни один житель не пришел в акимат с предложением открыть свой бизнес. Самозанятость также в полном запустении. Те же пастбища, та же вода, земля, однако на работу многих палкой не выгонишь, признается аким сельского округа. В Уялы создали зерновое ТОО, но не могут найти механизаторов, водителей, сварщиков. Иждивенческая позиция целиком и полностью накрыла поселок. Местные пишут жалобы, ожидая помощи от государства, и сетуют на судьбу, а судьба рядом, в их руках.

Опыт и пример соседей? Их не волнует. У нас демократия, заявляют лодыри, кто как хочет, так и живет. Трудно что-либо возразить против этой чисто потребительской практики. Дошло до того, что сено покупают у соседей, хотя вокруг их аула цветут ковыли на десятки километров.

В Чаглинском сельском округе создали 2 сельхозкооператива. Задача первого поддерживать предпринимателей, второго – население. На каждую дойную корову государство, стимулируя крестьянский труд, выдает субсидии размером 18 тыс. тенге. Раздать собственникам на руки – будет неощутимо, решили поступить иначе, причем с согласия людей. В Акадыре, где скота любой масти немеряно, эти деньги пошли на зарплату пастухам: 600 тенге за голову КРС. Выгодно жителям, выгодно пастухам. Первые освобождены от уплаты, что опять-таки стимулирует развитие домашней фермы, вторых не надо уговаривать, искать хозяев, с трудом собирая деньги по кругу. СПК платит день в день.

Пастухи таким образом несут полную ответственность за сохранность поголовья, платят налоги, пройдя регистрацию индивидуальных предпринимателей. Кроме того, за счет молочных субсидий округ закупил 20 племенных быков-производителей, 4 из них достались акадырцам, лидерам по развитию животноводства в Зерендинском районе, да и, пожалуй, в Акмолинской области.

Узнав, что в аул приехал корреспондент «Казахстанской правды», к нему на встречу поспешил глава КХ Умбет Хайбар. У него, как позже выяснилось, 60 га сенокосных угодий, 120 га пашни, 48 голов КРС, не считая лошадей и овец. Ожидая фермера, интуитивно чувствовал причину его поспешного визита. И не ошибся. Неподъемный залог для сельских жителей хуже барского оброка, заявил он с порога. Если б не 60 га сенокосов, кредит на закуп скота не получил. И то с горем пополам луга взяли в залог. Многие односельчане хотят открыть крестьянские хозяйства, но банки второго уровня их на пушечный выстрел не подпускают, как двигать вперед программу «Сыбага» – непонятно, продолжал Умбет, давно пора все-таки разобраться с залоговым имуществом селян.

Накипело у фермера, а ведь по существу он прав. Почти каждый двор в Акадыре готов увеличить в 1,5–2 раза поголовье. Нужен льготный кредит, а он недоступен, хотя аульчане живут далеко не бедно, но городские оценщики даже не смотрят на их имущество, приезжая для отвода глаз. Залог сегодня на селе – проблема номер один.

Решится она в пользу крестьян – молоком, мясом местные прилавки они завалят. Акадыр тому наглядный пример, имея около 30 торговых точек в городе.

– Это не жалоба, это наша просьба, – говорят аульчане, – грех сегодня жаловаться на жизнь. В ауле построена новая типовая средняя школа, капитально отремонтирован клуб, медпункт. Есть парикмахерская, пара магазинов. В школе 115 учеников, в 11-м классе – лишь один.

– И что, учителя с ним занимаются отдельно? – интересуюсь у директора.

– Они обязаны заниматься.

В какой еще стране подобные образовательные привилегии существуют? Отсюда и постоянная, абсолютно всенародная поддержка всех инициатив Елбасы...