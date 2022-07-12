"Ошибок нет" – Казгидромет о повышенном загрязнении воздуха в Таразе после аварии на заводе

Директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Айнур Ортбаева прокомментировала ситуацию с качеством атмосферного воздуха в городе Таразе после аварии на заводе минеральных удобрений, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«11 июля в 22:00 часов Казгидромет представил информацию о состоянии качества воздуха города Тараза и сообщил о том, что уровень загрязнения повышен за счет взвешенных частиц, диоксида азота и сероводорода. У населения есть доступ к мобильному приложению air.kz, где данная информация представлена в цветовой градации. В приложении уровень загрязнения представлен светло-желтым цветом. Оценивается уровень как повышенный. Погода была без осадков. Скорость ветра утром – от 0 до 3, а вечером – до 9 метров в секунду», – сообщила спикер.

По ее словам, 12 июля к 8:00 часам Казгидромет снова представил информацию о сохраняющемся за счет взвешенных частиц повышенном уровне загрязнения.

Также она напомнила, что желтый и оранжевый уровни означают определенный вред здоровью человеку. В этой связи, несмотря на уровень ниже 1 ПДК, желтый и оранжевый уровни загрязнения оцениваются как повышенное и высокое загрязнения.

«В этой связи Казгидромет сообщает, что в представленной ранее информации нет ошибок, и никакие корректировки не были внесены в исходные значения. Понижение концентрации некоторых веществ (кроме взвешенных частиц) к утру 12 июля могло происходить за счет рассеивания примесей в приземном слое атмосферы. Все это время данные были в открытом доступе в интерактивной карте и приложении», – дополнила Ортбаева.

Между тем ранее сообщалось, что замер на санитарно-защитной зоне (СЗЗ) завода, проведенный Департаментом экологии по Жамбылской области в 21:20 часов 11 июля, показал значительное превышение фтористого водорода, при этом превышения по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлены.

Напомним, что 11 июля в 20:00 в сернокислотном цехе ТОО «Казфосфат» Завод «Минеральные удобрения» произошла аварийная ситуация: вышел из строя моногидратный насос абсорбера, вследствие чего произошел выброс отходящего газа (триоксида серы).

В ходе внеплановой проверки будет проведен камеральный контроль для выяснения причин и обстоятельств произошедшей внештатной ситуации.

В настоящее время департамент экологии и Казгидромет продолжают мониторинг атмосферного воздуха.