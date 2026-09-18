Аварий в регионе стало на 35% меньше

Уменьшение количества аварий по сравнению с прошлым годом связано в том числе с усилением профилактической работы, увеличением количества патрульных экипажей и развитием цифровых технологий контроля, считает заместитель начальника управления административной полиции ДП области майор полиции Данияр Аманжол. Кроме того, системно обновляется дорожная инфраструктура, усиливается контроль на наиболее проблемных участках автодорог.
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