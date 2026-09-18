Аварий в регионе стало на 35% меньше

Закон и Порядок
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Уменьшение количества аварий по сравнению с прошлым годом связано в том числе с усилением профилактической работы, увеличением количества патрульных экипажей и развитием цифровых технологий контроля, считает заместитель начальника управления административной полиции ДП области майор полиции Данияр Аманжол. Кроме того, системно обновляется дорожная инфраструктура, усиливается контроль на наиболее проблемных участках автодорог.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С помощью знаков и разметок водителей стараются заранее предупредить о возможных рисках. Совместно с местными исполнительными органами на автомагистралях между Астаной и Карагандой, Павлодаром, Кокшетау установлены арки с видеокамерами, измеряющими, с какой скоростью автомобиль преодо­лел путь между ними. Если любители проехать с ветерком превышают среднюю скорость по всему марш­руту, им «прилетит» столько штрафов, сколько арок они пересекли по дороге. В полиции отмечают: принимае­мые меры уже отражаются на общей статистике ДТП в регионе.

– Но дорожно-транспортные происшествия – вещь непредсказуемая, – говорит Данияр Аманжол. – Поэтому дороги находятся на нашем постоянном контроле. Сегодня в регионе функционируют 36 комплексов «Автоураган». Система позволяет контролировать дорожную обстановку даже там, где патрульному экипажу постоянно дежурить невозможно. Сейчас рассматривается вопрос об обновлении этих комплексов.

Тревогу вызывают любители быстрой езды на мотоциклах – большей частью молодые люди. Недавно группа мотоциклистов обратилась в областной акимат с просьбой провести мотопробег. Однако выяснилось, что 11 байкеров не имеют разрешительных документов на вождение, на некоторых мотоциклах отсутствовали государственные номера...

Юных гонщиков на дорогах сел и городов становится больше. Бывает, что некоторые из них с шумом катаются и по ночам. Характерный гул создают установленные на мотоциклах нештатные резонаторы. Полицейские задерживают таких водителей, байки водворяют на спецстоянку. Причем среди их владельцев немало несовершеннолетних.

Так, у 17-летнего юноши из поселка Бестобе, не имевшего водительских прав, полицейские изъяли целых четыре мотоцикла. Однако уже на следующий день подросток демонстративно приобрел новый!

Еще одна проблема – таксис­ты-нелегалы, число которых также постоянно растет. Если в прошлом году выявили и привлекли к ответственности 720 само­деятельных перевозчиков, то с начала нынешнего – уже 790. Частники, работающие по приложению inDrive, могут без отдыха возить людей в столицу и обратно.

Данияр Аманжол привел печальный пример: в прошлом году водитель такси из Караганды попал в ДТП. По камерам отследили его маршрут за день: он выехал с пассажирами в Астану в пять утра и за весь день съездил туда и обратно четыре раза! Неудивительно, что, возвращаясь домой в час ночи, он совершил аварию.

Водителя, у которого, к слову, не было уведомления (разрешения) о коммерческой деятельности, привлекли к ответственности. Но сколько таких нелегальных перевозчиков ежедневно колесят по нашим дорогам! Наверняка многие вспомнят не одну поездку в такси, водители которых почти всю дорогу не выпускали из рук телефон...

Учитывая все эти проблемы, сотрудники полиции обратились к представителям компании inDrive с предложением, чтобы перевозчики не могли подключаться к приложению более восьми часов подряд, а также создавать по несколько аккаунтов, чтобы обеспечить более строгий учет и проверку данных каждого водителя. Предложение стражей порядка поддержали, но предприимчивые автовладельцы не спешат сдаваться, продолжая перевозить пассажиров в обход закона.

По словам собеседника, транс­портный поток в регионе за последние годы вырос в три раза. В этих условиях облегчают работу полиции цифровые технологии. Камеры позволяют контролировать ситуацию на автотрассах, улицах города и во дворах. Пока системы видеонаблюдения установлены не повсюду, но это вопрос времени.

#ДТП #Акмолинская область #профилактика #аварии #Данияр Аманжол

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