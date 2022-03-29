Авария на КТК: терять добычу почти в 320 тысяч баррелей в сутки может Казахстан – Минэнерго

Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В связи с ситуацией с восстановительными работами на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) на период ремонта до конца апреля текущего года.

«Это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

С учетом проведения капитального ремонта на объектах НСОС в июне-июле Казахстан к концу июня полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+», – сообщили в Минэнерго РК.

Напомним, ранее шторм повредил морской терминал под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана.

"Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", – говорилось в сообщении.