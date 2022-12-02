Авария на водоводе в Петропавловске: почти тысяча абонентов остались без воды

Это второе ЧП на водоводе менее чем за месяц – предыдущая авария случилась на пересечении улиц Жумабаева и Абая 6 ноября. Тогда на протяжении суток без воды оставались 14 многоэтажных домов и ряд социальных объектов.

Кадр из видео

Коммунальная авария на улице Жумабаева в Петропавловске оставила горожан без воды. На водоводе диаметром 800 мм по ул. Жумабаева – С.Муканова произошел разрыв трубы по стыку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Из-за этого было снижено давление в городской сети, и жители некоторых районов города остались без водоснабжения.

По данным ТОО «Кызылжар су», в связи с ЧП под отключение попали 15 многоквартирных домов и детская областная больница.

1. Партизанская, 12;

2. Партизанская, 44;

3. Назарбаева, 100;

4. Назарбаева, 110;

5. Попова, 42;

6. Жумабаева, 59;

7. С.Муканова, 41;

8. С.Муканова, 46;

9. К. Сутюшева, 17;

10. К. Сутюшева, 19;

11. К. Сутюшева, 21;

12. К. Сутюшева, 23;

13. Ульянова, 34;

14. Ульянова, 36;

15. Ульянова, 44.

Издание отмечает, что это второе ЧП на водоводе менее чем за месяц – предыдущая авария случилась на пересечении улиц Жумабаева и Абая 6 ноября. Тогда на протяжении суток без воды оставались 14 многоэтажных домов и ряд социальных объектов.