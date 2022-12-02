Авария на водоводе в Петропавловске: почти тысяча абонентов остались без воды

Это второе ЧП на водоводе менее чем за месяц – предыдущая авария случилась на пересечении улиц Жумабаева и Абая 6 ноября. Тогда на протяжении суток без воды оставались 14 многоэтажных домов и ряд социальных объектов.
Коммунальная авария на улице Жумабаева в Петропавловске оставила горожан без воды. На водоводе диаметром 800 мм по ул. Жумабаева – С.Муканова произошел разрыв трубы по стыку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Из-за этого было снижено давление в городской сети, и жители некоторых районов города остались без водоснабжения.
По данным ТОО «Кызылжар су», в связи с ЧП под отключение попали 15 многоквартирных домов и детская областная больница.
1. Партизанская, 12;
2. Партизанская, 44;
3. Назарбаева, 100;
4. Назарбаева, 110;
5. Попова, 42;
6. Жумабаева, 59;
7. С.Муканова, 41;
8. С.Муканова, 46;
9. К. Сутюшева, 17;
10. К. Сутюшева, 19;
11. К. Сутюшева, 21;
12. К. Сутюшева, 23;
13. Ульянова, 34;
14. Ульянова, 36;
15. Ульянова, 44.
Издание отмечает, что это второе ЧП на водоводе менее чем за месяц – предыдущая авария случилась на пересечении улиц Жумабаева и Абая 6 ноября. Тогда на протяжении суток без воды оставались 14 многоэтажных домов и ряд социальных объектов.