Авария "Протона" сорвала запуск первой спутниковой сети скоростного доступа в интернет

Из-за аварии российской ракеты-носителя "Протон-М" в мае 2014 года, говорится в отчете международной компании за первое полугодие 2014 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Сеть нового поколения, обеспечивающая скорость передачи данных на уровне 50 МБит/сек, состоит из трех спутников, один из которых был запущен в декабре 2013 года. "Мы ожидаем, что после аварии "Протона" запуски спутников возобновятся в сроки, которые позволят нам запустить сеть Global Xpress к концу первой половины 2015 года", - говорится в отчетности. Ранее планировалось, что сеть будет запущена в полном объеме в 2014 году. В Inmarsat надеются, что кризис на Украине не отразится на запусках спутников компании.