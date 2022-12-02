Реконструкция на водопроводе была в прошлом году – специалист об аварии в Петропавловске

По словам специалиста, ремонт был окончен в 2021 году, двухлетний гарантийный срок еще действует.

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Заместитель главного инженера ТОО "Кызылжар су" Ербол Набиев прокомментировал ситуацию с аварией в Петропавловске. По его словам, реконструкция на водопроводе была в прошлом году, передает корреспонеднт Kazpravda.kz.

"Ремонт производится безостановочно, пока не будет восстановлено водоснабжение потребителей. Причину аварии так сразу назвать сложно. Характер аварии - лопнул стык. Ремонт был окончен в 2021-м, то есть, в прошлом году. Этот участок после реконструкции. Двухлетний гарантийный срок еще действует. О сумме ущерба пока говорить рано. Все будет подсчитано и предъявлено подрядной компании", – сказал спикер.

Напомним, 1 декабря в 18:15 произошла авария на водоводе в Петропавловске по улицам Жумабаева и Муканова. Произошел разрыв трубы по стыку предположительно по причине брака в строительстве.

"По причине аварии было снижено давление в городской сети. Ведутся работы по локализации повреждения. После закрытия магистральных задвижек на водоводе будет восстановлено давление во всех районах города, кроме домов, запитанных от аварийного участка", – говорится в сообщении пресс-службы "Қызылжар су".

Под отключение попали 15 многоквартирных домов, детская областная больница. При аварии давление в городской сети было снижено до 4Атм.